13 сентября 2025

Пермский оборонный завод ликвидирует дочернюю IT-компанию

Основным учредителем общества выступает ПНППК
Основным учредителем общества выступает ПНППК

Дочерняя IT-компания оборонного ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) — ООО «Гетробот» — находится в процессе ликвидации. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в системе «СПАРК-Интерфакс».

«ПНППК ликвидирует „Гетробот“. Процедура должна завершиться 21 августа 2026 года», — на опубликованные отчеты ссылается «Коммерсант-Прикамье». Завод является основным учредителем компании с 49,5% долей. Оставшиеся — распределились между бизнесменами Михаилом Мерзляковым (48%), Максимом Антиповым (2%) и Анжеликой Антиповой (0,5%).

«Гетробот» зарегистрировали в Перми в апреле 2019 года. Компания специализировалась на разработке компьютерного программного обеспечения, а также производстве промышленных компонентов: подшипников, двигателей и турбин, прочего электрического оборудования. Решение о ликвидации приняли в связи с завершением ряда ключевых проектов и оптимизацией структуры активов предприятия.

