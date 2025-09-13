Нужно адаптировать под современность: в Чердыни отреставрируют училище XIX века

В Чердыни (Пермский край) объявили аукцион на право реставрации ремесленного училища, построенного в конце XIX века. Начальная (максимальная) цена контракта немногим превышает 313 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».
«Объект закупки: реставрация и приспособление объекта культурного наследия „Училище ремесленное“ <...>для современного использования. Цена контракта: 313 098 074,54 рубля», — говорится в описании.
Здание по улице Яборова, 8 имеет три этажа и занимает 1,6 тысячи квадратных метров. Подрядная организация должна провести ремонт цоколя, демонтировать современные покрытия и восстановит исторический облик отмосток. В перечне — восстановление стен, реставрация карнизов, замена поврежденных участков кирпичной кладки. Кроме того, предусматривается обновление кровли и крыши, ремонт перемычек и перекрытий, а также модернизация вентиляционной камеры и выполнение других сопутствующих строительных работ.
Заявки на торги будут приниматься до 1 октября. Реставрацию необходимо завершить до 7 декабря 2027 года.
Информация о готовящемся капремонте на объекте появилась еще в 2023 году, тогда начался этап проектных работ. Здание было построено в 1890-х годах по проекту архитектора Павла Рудавского и первоначально использовалось как мужское приходское училище. В настоящее время в этом здании размещаются отдел судебных приставов и отдел социального развития Чердынского района.
