Нужно адаптировать под современность: в Чердыни отреставрируют училище XIX века

Столетнее ремесленное училище в Чердыни отреставрируют за 313 миллионов рублей
На объекте нужно провести внутренние и внешние работы (архивное фото)
На объекте нужно провести внутренние и внешние работы (архивное фото)

В Чердыни (Пермский край) объявили аукцион на право реставрации ремесленного училища, построенного в конце XIX века. Начальная (максимальная) цена контракта немногим превышает 313 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: реставрация и приспособление объекта культурного наследия „Училище ремесленное“ <...>для современного использования. Цена контракта: 313 098 074,54 рубля», — говорится в описании.

Здание по улице Яборова, 8 имеет три этажа и занимает 1,6 тысячи квадратных метров. Подрядная организация должна провести ремонт цоколя, демонтировать современные покрытия и восстановит исторический облик отмосток. В перечне — восстановление стен, реставрация карнизов, замена поврежденных участков кирпичной кладки. Кроме того, предусматривается обновление кровли и крыши, ремонт перемычек и перекрытий, а также модернизация вентиляционной камеры и выполнение других сопутствующих строительных работ.

Заявки на торги будут приниматься до 1 октября. Реставрацию необходимо завершить до 7 декабря 2027 года.

Информация о готовящемся капремонте на объекте появилась еще в 2023 году, тогда начался этап проектных работ. Здание было построено в 1890-х годах по проекту архитектора Павла Рудавского и первоначально использовалось как мужское приходское училище. В настоящее время в этом здании размещаются отдел судебных приставов и отдел социального развития Чердынского района.

