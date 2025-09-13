13 сентября 2025

Пермяки почтят память жертв крушения Boeing в 2008 году

Акцию проводят ежегодно
Акцию проводят ежегодно

В Перми 14 сентября на территории Свердловского района, на месте крушения самолета, пройдет акция «Час памяти». Об этом сообщила городская мэрия.

«Родственники почтят память погибших минутой молчания. Затем желающие возложат цветы у часовни по улице Кабаи», — указано на сайте администрации Перми. Мероприятие начнется в 12:00.

Авиакатастрофа с участием пассажирского лайнера Boeing 737-505 произошла 14 сентября 2008 года. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Москвы в Пермь, потерпело крушение во время захода на посадку, не достигнув примерно 11 км до взлетно-посадочной полосы Большого Савино.

