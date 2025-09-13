Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает механик

В Перми главный механик в транспортно-логистических компаниях может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании предложений работодателей и ожиданий претендентов сервиса SuperJob.
«Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Главный механик“. На зарплату от 120 до 200 тысяч рублей может рассчитывать специалист со стажем работы главным механиком от трех лет», — говорится в исследовании.
По данным исследования, среднестатистический соискатель на эту должность в Перми — мужчина около 50 лет. Работодатели нередко требуют аттестацию в Ростехнадзоре по грузоподъемным механизмам и опыт работы с транспортными средствами для перевозки опасных грузов. Высокий спрос на таких специалистов связан с развитием логистических компаний и увеличением автопарков.
