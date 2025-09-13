13 сентября 2025

Пермский разработчик научил ИИ искать ядовитое растение на космических снимках

Очаги борщевика выявляются на космических снимках
Очаги борщевика выявляются на космических снимках

Пермский разработчик научил искусственный интеллект находить борщевик на космических снимках с точностью до 87%. В разработке участвовали 15 картографов, которые работали с архивом данных за последние 30 лет. Об этом рассказал исполнительный директор компании «Mapio» Анатолий Ширинкин.

«Точность распознавания борщевика искусственным интеллектом достигла 87%. Для анализа данных используются спутниковые снимки в различных спектральных каналах. Над обучением ИИ около года работала команда из 15 картографов, а также использовались данные за 30 лет», — сообщает telegram-канал «IT Пермь».

Новый алгоритм позволяет не только фиксировать распространение борщевика, но и прогнозировать появление новых очагов. Система выявляет участки с высоким риском, обнаруживает первые всходы на ранних стадиях и оценивает эффективность обработок. Благодаря этому аграрии могут точнее планировать борьбу с сорняком и сокращать убытки от его распространения.

