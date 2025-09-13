Пермский разработчик научил ИИ искать ядовитое растение на космических снимках

Пермский разработчик научил искусственный интеллект находить борщевик на космических снимках с точностью до 87%. В разработке участвовали 15 картографов, которые работали с архивом данных за последние 30 лет. Об этом рассказал исполнительный директор компании «Mapio» Анатолий Ширинкин.
«Точность распознавания борщевика искусственным интеллектом достигла 87%. Для анализа данных используются спутниковые снимки в различных спектральных каналах. Над обучением ИИ около года работала команда из 15 картографов, а также использовались данные за 30 лет», — сообщает telegram-канал «IT Пермь».
Новый алгоритм позволяет не только фиксировать распространение борщевика, но и прогнозировать появление новых очагов. Система выявляет участки с высоким риском, обнаруживает первые всходы на ранних стадиях и оценивает эффективность обработок. Благодаря этому аграрии могут точнее планировать борьбу с сорняком и сокращать убытки от его распространения.
