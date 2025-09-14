Движение закроют на год: в Перми перенесли сроки ремонта аварийного моста у Речного вокзала

Вблизи станции Перми-I ограничат движение транспорта по улице Монастырской
Ограничения вводят для проведения демонтажных и восстановительных работ
В Перми движение по путепроводу на улице Монастырской будет перекрыто 20 сентября, а не 15-го. Дату введения ограничений сдвинули на пять дней, предупреждает пресс-служба минтранспорта Прикамья. 

«Мы уже писали, что закроется часть улицы Монастырской для реконструкции железнодорожного путепровода. Меняется дата — участок будет перекрыт с 20 сентября», — указано в telegram-канале ведомства.

Перенос сроков связан с необходимостью завершить подготовительные работы и обеспечить безопасность дорожного движения. URA.RU уже рассказывало, что для движения транспорта, следующего к Речному вокзалу, будет организован объезд по улице Горького. Этот маршрут также станет основным для автобусов малого класса на период реконструкции.

Работы по обновлению мостовой конструкции начались минувшей зимой По информации администрации Перми, завершить реконструкцию планируется осенью 2026 года.

