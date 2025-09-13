После игры в Перми случилось уникальное: шутку про Крохаля объяснили титром на ТВ

В телевизионной версии игры КВН, которую снимали в Перми, впервые за всю историю клуба шутку объяснили титром. Поводом стали Крохаля (мкрн Крохалева). Передача с участием Сборной Пермского края вышла на Первом канале.
Одна из участниц команды обратилась к молодому человеку, исполняющему роль Александра Пушкина, с вопросом: «Миша, скажи, что общего между тобой и великим поэтом?». В ответ собеседник заметил: «Для начала, ты в курсе, сколько дуэлей я выиграл в Перми?». Девушка поинтересовалась: «Ты имеешь в виду дуэли на шпагах или на пистолетах?». Сокомандник пояснил: «На Крохалях». Вслед за этим на экране появилась надпись: «Крохаля» — один из криминальных районов Перми».
Редакторам пришлось выкручиваться, так как локальный юмор недоступен для понимания массовому зрителю по всей России. На игре в целом много шутили про пермских медведей, новый мост, игру «Амкара» и губернатора. Это понравилось не всем поклонникам игры.
За летний кубок боролись на сцене «Молота». С пермяками соперничали команды «Юрикен» (Владикавказ) и «Флэш-рояль» (Ростов-на-Дону). По итогам главный приз достался ростовчанам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!