13 сентября 2025

После игры в Перми случилось уникальное: шутку про Крохаля объяснили титром на ТВ

Шутку команды «Сборная Пермского края» в эфире КВН объяснили титром
В прикамской столице провели Летний кубок
В прикамской столице провели Летний кубок

В телевизионной версии игры КВН, которую снимали в Перми, впервые за всю историю клуба шутку объяснили титром. Поводом стали Крохаля (мкрн Крохалева). Передача с участием Сборной Пермского края вышла на Первом канале.

Одна из участниц команды обратилась к молодому человеку, исполняющему роль Александра Пушкина, с вопросом: «Миша, скажи, что общего между тобой и великим поэтом?». В ответ собеседник заметил: «Для начала, ты в курсе, сколько дуэлей я выиграл в Перми?». Девушка поинтересовалась: «Ты имеешь в виду дуэли на шпагах или на пистолетах?». Сокомандник пояснил: «На Крохалях». Вслед за этим на экране появилась надпись: «Крохаля» — один из криминальных районов Перми».

Редакторам пришлось выкручиваться, так как локальный юмор недоступен для понимания массовому зрителю по всей России. На игре в целом много шутили про пермских медведей, новый мост, игру «Амкара» и губернатора. Это понравилось не всем поклонникам игры.

За летний кубок боролись на сцене «Молота». С пермяками соперничали команды «Юрикен» (Владикавказ) и «Флэш-рояль» (Ростов-на-Дону). По итогам главный приз достался ростовчанам.

