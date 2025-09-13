Пермских водителей предупредили об опасной погоде

Туман накроет Прикамье ночью
Ночью 14 сентября на территории Пермского края ожидается ухудшение погодных условий. Местами по краю прогнозируется туман, предупреждает региональное ГУ МЧС России.
«Ожидается неблагоприятное метеорологическое явление ночью 14 сентября. По данным Пермского ЦГМС местами по краю прогнозируется туман», — сказано в сообщении МЧС на официальном сайте ведомства.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, воздерживаться от резких перестроений. Пешеходам советуют быть осторожными при пересечении проезжей части.
