21 января 2024
20 января 2024

В Тюменской области резко выросло число наркопреступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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К уголовной ответственности привлекли более 930 человек Фото:

В Тюменской области за год выросло число преступлений, связанных с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. К уголовной ответственности привлекли более 930 человек, в том числе 15 детей и подростков.

«В 2023 году при координирующей роли прокуратуры Тюменской области правоохранительными органами выявлено 3187 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (на 432 преступления больше, чем в 2022 году), из них 2386 (75%) составляют факты сбыта. Также установлено 14 фактов отмывания наркодоходов на сумму более 4,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в регионе изъяли более 260 килограммов наркотиков и выявили две нарколаборатории, одна из которых находилась в Курганской области. Помимо этого, в Тюменской области задержали 27 курьеров и 38 иностранцев, занимающихся оборотом веществ.

Ранее URA.RU писало, что в регионе выросло число особо тяжких преступлений. Однако стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.

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В Тюменской области за год выросло число преступлений, связанных с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. К уголовной ответственности привлекли более 930 человек, в том числе 15 детей и подростков. «В 2023 году при координирующей роли прокуратуры Тюменской области правоохранительными органами выявлено 3187 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (на 432 преступления больше, чем в 2022 году), из них 2386 (75%) составляют факты сбыта. Также установлено 14 фактов отмывания наркодоходов на сумму более 4,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. По данным прокуратуры, в регионе изъяли более 260 килограммов наркотиков и выявили две нарколаборатории, одна из которых находилась в Курганской области. Помимо этого, в Тюменской области задержали 27 курьеров и 38 иностранцев, занимающихся оборотом веществ. Ранее URA.RU писало, что в регионе выросло число особо тяжких преступлений. Однако стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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