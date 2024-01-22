22 января 2024

В Тюмени полицейские нашли мужчину с автоматом, напугавшего горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие в руках тюменца оказалось ненастоящим Фото:

Полицейские Тюмени установили личность мужчины, который в камуфляже и с оружием был заснят вблизи образовательных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На тюменца составили административный протокол.

«В Тюмени полицейские установили личность гражданина, передвигавшегося по городу с предметом, похожим на автоматическое оружие. Видео, на которое он попал, было сделано 22 января. Мужчина занимается профориентационной работой и возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. С собой он нес макет автоматического оружия, который был изъят», — рассказали в полиции.

На тюменца также составили административный протокол. Ему грозит наказание по статье УК РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему».

Как ранее писало URA.RU, тюменцев напугал мужчина, который с автоматом в руках прогуливался в близи техникума, детского сада и школы. Очевидцы сняли его на видео.

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Полицейские Тюмени установили личность мужчины, который в камуфляже и с оружием был заснят вблизи образовательных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На тюменца составили административный протокол. «В Тюмени полицейские установили личность гражданина, передвигавшегося по городу с предметом, похожим на автоматическое оружие. Видео, на которое он попал, было сделано 22 января. Мужчина занимается профориентационной работой и возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. С собой он нес макет автоматического оружия, который был изъят», — рассказали в полиции. На тюменца также составили административный протокол. Ему грозит наказание по статье УК РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему». Как ранее писало URA.RU, тюменцев напугал мужчина, который с автоматом в руках прогуливался в близи техникума, детского сада и школы. Очевидцы сняли его на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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