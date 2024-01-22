В Тюмени полицейские нашли мужчину с автоматом, напугавшего горожан

23 января 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Оружие в руках тюменца оказалось ненастоящим Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полицейские Тюмени установили личность мужчины, который в камуфляже и с оружием был заснят вблизи образовательных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На тюменца составили административный протокол. «В Тюмени полицейские установили личность гражданина, передвигавшегося по городу с предметом, похожим на автоматическое оружие. Видео, на которое он попал, было сделано 22 января. Мужчина занимается профориентационной работой и возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. С собой он нес макет автоматического оружия, который был изъят», — рассказали в полиции. На тюменца также составили административный протокол. Ему грозит наказание по статье УК РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему». Как ранее писало URA.RU, тюменцев напугал мужчина, который с автоматом в руках прогуливался в близи техникума, детского сада и школы. Очевидцы сняли его на видео.

Полицейские Тюмени установили личность мужчины, который в камуфляже и с оружием был заснят вблизи образовательных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На тюменца составили административный протокол. «В Тюмени полицейские установили личность гражданина, передвигавшегося по городу с предметом, похожим на автоматическое оружие. Видео, на которое он попал, было сделано 22 января. Мужчина занимается профориентационной работой и возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. С собой он нес макет автоматического оружия, который был изъят», — рассказали в полиции. На тюменца также составили административный протокол. Ему грозит наказание по статье УК РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему». Как ранее писало URA.RU, тюменцев напугал мужчина, который с автоматом в руках прогуливался в близи техникума, детского сада и школы. Очевидцы сняли его на видео.