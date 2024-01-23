23 января 2024

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
Против вступления Швеции в НАТО осталась только Венгрия Фото:

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, оставив Венгрию единственным противником расширения оборонного альянса на север», — пишет агентство. Уточняется, что документ отправлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания.

В конце декабря 2023 года комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Тогда главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Швеция предприняла серьезные шаги для вступления в альянс.

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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, оставив Венгрию единственным противником расширения оборонного альянса на север», — пишет агентство. Уточняется, что документ отправлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания. В конце декабря 2023 года комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Тогда главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Швеция предприняла серьезные шаги для вступления в альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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