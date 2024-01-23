Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

24 января 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Против вступления Швеции в НАТО осталась только Венгрия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, оставив Венгрию единственным противником расширения оборонного альянса на север», — пишет агентство. Уточняется, что документ отправлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания. В конце декабря 2023 года комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Тогда главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Швеция предприняла серьезные шаги для вступления в альянс.

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, оставив Венгрию единственным противником расширения оборонного альянса на север», — пишет агентство. Уточняется, что документ отправлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания. В конце декабря 2023 года комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Тогда главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Швеция предприняла серьезные шаги для вступления в альянс.