27 декабря 2023

TRT Haber: в Турции приготовились к скорому вступлению Швеции в НАТО

Советник Эрдогана: Швеция предприняла ряд серьезных шагов для членства в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция.ЛГБТ, флаг, герб швеции
Ради вступления в НАТО в Швеции изменили конституцию Фото:

Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в НАТО. Об этом заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.

«Швеция внесла изменения в свою конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги по изменению законодательства (для вступления в НАТО)», — заявил советник в интервью телеканалу TRT Haber.

Турецкий посол отметил, что комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов на днях одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (парламент Турции), за которой теперь остается последнее слово.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два». При этом он подчеркнул, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.

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Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в НАТО. Об этом заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. «Швеция внесла изменения в свою конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги по изменению законодательства (для вступления в НАТО)», — заявил советник в интервью телеканалу TRT Haber. Турецкий посол отметил, что комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов на днях одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (парламент Турции), за которой теперь остается последнее слово. Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два». При этом он подчеркнул, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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