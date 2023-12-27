TRT Haber: в Турции приготовились к скорому вступлению Швеции в НАТО

Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в НАТО. Об этом заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.
«Швеция внесла изменения в свою конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги по изменению законодательства (для вступления в НАТО)», — заявил советник в интервью телеканалу TRT Haber.
Турецкий посол отметил, что комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов на днях одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (парламент Турции), за которой теперь остается последнее слово.
Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два». При этом он подчеркнул, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.
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