TRT Haber: в Турции приготовились к скорому вступлению Швеции в НАТО

Советник Эрдогана: Швеция предприняла ряд серьезных шагов для членства в НАТО

27 декабря 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Ради вступления в НАТО в Швеции изменили конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в НАТО. Об этом заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. «Швеция внесла изменения в свою конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги по изменению законодательства (для вступления в НАТО)», — заявил советник в интервью телеканалу TRT Haber. Турецкий посол отметил, что комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов на днях одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (парламент Турции), за которой теперь остается последнее слово. Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два». При этом он подчеркнул, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.

Швеция предприняла ряд серьезных шагов для вступления в НАТО. Об этом заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. «Швеция внесла изменения в свою конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги по изменению законодательства (для вступления в НАТО)», — заявил советник в интервью телеканалу TRT Haber. Турецкий посол отметил, что комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов на днях одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (парламент Турции), за которой теперь остается последнее слово. Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два». При этом он подчеркнул, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.