23 января 2024

Тюменский бизнесмен пойдет под суд за незаконную выдачу кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель открыл сеть магазинов «Деньги сегодня», в которых под залог имущества выдавал кредиты Фото:

Тюменский бизнесмен открыл сеть магазинов под брендом «Деньги сегодня», в которых незаконно выдавал кредиты под залог имущества. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. На предпринимателя завели уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).

«В ходе надзорной деятельности установлено, что на территории областного центра предприниматель организовал сеть магазинов „Деньги сегодня“ и оказывает нелегальные финансовые услуги по выдаче потребительских займов населению под залог бывших в употреблении товаров. В целях пресечения незаконной деятельности к нему принимались меры прокурорского реагирования. Так, по иску прокурора ноябре 2021 года Ленинский районный суд Тюмени признал деятельность предпринимателя по предоставлению потребительских займов незаконной», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

В марте 2023 года предприниматель вновь начал незаконно выдавать кредиты жителям Тюмени. За что был оштрафован на 50 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Также на бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ, рассмотрением которого занимается УМВД по г. Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово не справляются с долговой нагрузкой. За первые дни января арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц.

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Тюменский бизнесмен открыл сеть магазинов под брендом «Деньги сегодня», в которых незаконно выдавал кредиты под залог имущества. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. На предпринимателя завели уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). «В ходе надзорной деятельности установлено, что на территории областного центра предприниматель организовал сеть магазинов „Деньги сегодня“ и оказывает нелегальные финансовые услуги по выдаче потребительских займов населению под залог бывших в употреблении товаров. В целях пресечения незаконной деятельности к нему принимались меры прокурорского реагирования. Так, по иску прокурора ноябре 2021 года Ленинский районный суд Тюмени признал деятельность предпринимателя по предоставлению потребительских займов незаконной», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. В марте 2023 года предприниматель вновь начал незаконно выдавать кредиты жителям Тюмени. За что был оштрафован на 50 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Также на бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ, рассмотрением которого занимается УМВД по г. Тюмени. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово не справляются с долговой нагрузкой. За первые дни января арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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