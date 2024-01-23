Тюменский бизнесмен пойдет под суд за незаконную выдачу кредитов

24 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Предприниматель открыл сеть магазинов «Деньги сегодня», в которых под залог имущества выдавал кредиты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский бизнесмен открыл сеть магазинов под брендом «Деньги сегодня», в которых незаконно выдавал кредиты под залог имущества. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. На предпринимателя завели уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). «В ходе надзорной деятельности установлено, что на территории областного центра предприниматель организовал сеть магазинов „Деньги сегодня“ и оказывает нелегальные финансовые услуги по выдаче потребительских займов населению под залог бывших в употреблении товаров. В целях пресечения незаконной деятельности к нему принимались меры прокурорского реагирования. Так, по иску прокурора ноябре 2021 года Ленинский районный суд Тюмени признал деятельность предпринимателя по предоставлению потребительских займов незаконной», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. В марте 2023 года предприниматель вновь начал незаконно выдавать кредиты жителям Тюмени. За что был оштрафован на 50 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Также на бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ, рассмотрением которого занимается УМВД по г. Тюмени. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово не справляются с долговой нагрузкой. За первые дни января арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский бизнесмен открыл сеть магазинов под брендом «Деньги сегодня», в которых незаконно выдавал кредиты под залог имущества. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. На предпринимателя завели уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). «В ходе надзорной деятельности установлено, что на территории областного центра предприниматель организовал сеть магазинов „Деньги сегодня“ и оказывает нелегальные финансовые услуги по выдаче потребительских займов населению под залог бывших в употреблении товаров. В целях пресечения незаконной деятельности к нему принимались меры прокурорского реагирования. Так, по иску прокурора ноябре 2021 года Ленинский районный суд Тюмени признал деятельность предпринимателя по предоставлению потребительских займов незаконной», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. В марте 2023 года предприниматель вновь начал незаконно выдавать кредиты жителям Тюмени. За что был оштрафован на 50 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ — незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Также на бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ, рассмотрением которого занимается УМВД по г. Тюмени. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово не справляются с долговой нагрузкой. За первые дни января арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц.