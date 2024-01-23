В тюменском микрорайоне исчезнет подмигивающий кот

24 января 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

В одном из строящихся зданий вечером включали свет в окнах в виде морды животного Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе объездной дороги исчезнет подмигивающий кот, силуэт которого был на одной из многоэтажек. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Весной 2023 в одной из многоэтажек начали включать свет в окнах в виде кота. «Кота на объездной больше не будет — дом, где он расположился, планируют сдать в первом квартале этого года. В пресс-службе застройщика анонсировали, что на других домах появятся новые фигуры, но какие — секрет», — сообщает telegram-канал. Силуэт кота появился в мае 2023 года. Тогда в одном из строящихся зданий вечером включали свет в окнах в виде морды животного, кот подмигивал жителям.

В Тюмени в районе объездной дороги исчезнет подмигивающий кот, силуэт которого был на одной из многоэтажек. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Весной 2023 в одной из многоэтажек начали включать свет в окнах в виде кота. «Кота на объездной больше не будет — дом, где он расположился, планируют сдать в первом квартале этого года. В пресс-службе застройщика анонсировали, что на других домах появятся новые фигуры, но какие — секрет», — сообщает telegram-канал. Силуэт кота появился в мае 2023 года. Тогда в одном из строящихся зданий вечером включали свет в окнах в виде морды животного, кот подмигивал жителям.