В Тюмени коррупционер из ФСИН сдал коллегу, который помогал зэкам выйти по УДО

26 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и рассказал о других преступлениях, происходящих в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев, ранее осужденный за мошенничество с выплатами, во время следствия сдал силовикам другого сотрудника учреждения, который подделывал медсправки заключенных для их досрочного выхода на волю. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Моисеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В числе прочего, он дал подробные показания о ранее неизвестных органу следствия преступлениях — даче должностным лицом МСЧ-72 ФСИН России указаний подчиненным о внесении в медицинские документы осужденных недостоверных сведений о наличии у них заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания, при фактическом отсутствии оснований к освобождению», — говорится в документах. Благодаря этой информации органы завели новое уголовное дело. Кроме непосредственного подозреваемого Моисеев рассказал силовикам и о других лицах, которые знали о преступной схеме. Как ранее писало URA.RU, бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Он подделывал табели учета рабочего времени подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения, а перечисленные деньги забирал себе. Так он смог получить порядка 3,4 млн рублей. За это мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев, ранее осужденный за мошенничество с выплатами, во время следствия сдал силовикам другого сотрудника учреждения, который подделывал медсправки заключенных для их досрочного выхода на волю. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Моисеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В числе прочего, он дал подробные показания о ранее неизвестных органу следствия преступлениях — даче должностным лицом МСЧ-72 ФСИН России указаний подчиненным о внесении в медицинские документы осужденных недостоверных сведений о наличии у них заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания, при фактическом отсутствии оснований к освобождению», — говорится в документах. Благодаря этой информации органы завели новое уголовное дело. Кроме непосредственного подозреваемого Моисеев рассказал силовикам и о других лицах, которые знали о преступной схеме. Как ранее писало URA.RU, бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Он подделывал табели учета рабочего времени подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения, а перечисленные деньги забирал себе. Так он смог получить порядка 3,4 млн рублей. За это мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы условно.