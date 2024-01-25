25 января 2024

В Тюмени коррупционер из ФСИН сдал коллегу, который помогал зэкам выйти по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Обвиняемый пошел на сделку со следствием и рассказал о других преступлениях, происходящих в больнице Фото:

Бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев, ранее осужденный за мошенничество с выплатами, во время следствия сдал силовикам другого сотрудника учреждения, который подделывал медсправки заключенных для их досрочного выхода на волю. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU.

«Моисеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В числе прочего, он дал подробные показания о ранее неизвестных органу следствия преступлениях — даче должностным лицом МСЧ-72 ФСИН России указаний подчиненным о внесении в медицинские документы осужденных недостоверных сведений о наличии у них заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания, при фактическом отсутствии оснований к освобождению», — говорится в документах.

Благодаря этой информации органы завели новое уголовное дело. Кроме непосредственного подозреваемого Моисеев рассказал силовикам и о других лицах, которые знали о преступной схеме.

Как ранее писало URA.RU, бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Он подделывал табели учета рабочего времени подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения, а перечисленные деньги забирал себе. Так он смог получить порядка 3,4 млн рублей. За это мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

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Бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев, ранее осужденный за мошенничество с выплатами, во время следствия сдал силовикам другого сотрудника учреждения, который подделывал медсправки заключенных для их досрочного выхода на волю. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Моисеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В числе прочего, он дал подробные показания о ранее неизвестных органу следствия преступлениях — даче должностным лицом МСЧ-72 ФСИН России указаний подчиненным о внесении в медицинские документы осужденных недостоверных сведений о наличии у них заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания, при фактическом отсутствии оснований к освобождению», — говорится в документах. Благодаря этой информации органы завели новое уголовное дело. Кроме непосредственного подозреваемого Моисеев рассказал силовикам и о других лицах, которые знали о преступной схеме. Как ранее писало URA.RU, бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Он подделывал табели учета рабочего времени подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения, а перечисленные деньги забирал себе. Так он смог получить порядка 3,4 млн рублей. За это мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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