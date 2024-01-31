Челябинск в 2023 году вошел в число лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты

Челябинцы в 2023 году взяли ипотеку на апартаменты на 55 млн рублей

31 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Средний возраст покупателя апартаментов в 2023 году — 43 года, 97% получили высшее образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинск вошел в топ-10 по выдаче ипотеки на апартаменты в 2023 году. За год в мегаполисе кредитные займы на данную недвижимость были оформлены на 55 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка «Дом. РФ». «Банк „Дом. РФ“ назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки на апартаменты в 2023 году. В десятку входят Красноярск (70 млн рублей), Челябинск (55 млн рублей), Калининград, Уфа, Владивосток (по 20 млн рублей)», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, что средний возраст покупателя апартаментов в Челябинске в 2023 году — 43 года, 97% получили высшее образование. Около половины заемщиков, оформивших кредит, состоят в браке. Чаще всего клиенты оформляют сделки на покупку апартаментов в новостройках. В целом по России на покупку именно первичной недвижимости в нежилых помещениях в 2023 году пришлось 66,5% кредитов. В целом по России больше всего кредитов на сумму 2,3 млрд рублей в 2023 году банком было выдано на покупку апартаментов в Москве. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург, где было выдано займов на апартаменты на 360 млн рублей (рост в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом). Также в первой пятерке оказались Краснодар (265 млн рублей), Красногорск (250 млн рублей), Новосибирск (135 млн рублей).

Челябинск вошел в топ-10 по выдаче ипотеки на апартаменты в 2023 году. За год в мегаполисе кредитные займы на данную недвижимость были оформлены на 55 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка «Дом. РФ». «Банк „Дом. РФ“ назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки на апартаменты в 2023 году. В десятку входят Красноярск (70 млн рублей), Челябинск (55 млн рублей), Калининград, Уфа, Владивосток (по 20 млн рублей)», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, что средний возраст покупателя апартаментов в Челябинске в 2023 году — 43 года, 97% получили высшее образование. Около половины заемщиков, оформивших кредит, состоят в браке. Чаще всего клиенты оформляют сделки на покупку апартаментов в новостройках. В целом по России на покупку именно первичной недвижимости в нежилых помещениях в 2023 году пришлось 66,5% кредитов. В целом по России больше всего кредитов на сумму 2,3 млрд рублей в 2023 году банком было выдано на покупку апартаментов в Москве. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург, где было выдано займов на апартаменты на 360 млн рублей (рост в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом). Также в первой пятерке оказались Краснодар (265 млн рублей), Красногорск (250 млн рублей), Новосибирск (135 млн рублей).