Экс-депутат Рады объяснил решение суда ООН по иску Украины к России

Экс-депутат Рады: решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений

01 февраля 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Решение ООН об отклонении иска к России доказало надуманность обвинений, считает Олег Волошин Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Отклонение Международным судом ООН практически всех претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму говорит о том, что претензии Киева были слишком надуманными. С таким заявлением выступил бывший народный депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин. «Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны», — сказал Волошин РИА Новости. Он добавил, что решение суда не связано со снижением поддержки президента Украины Владимира Зеленского на Западе. Ранее Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Речь идет о якобы дискриминации крымских татар и украинцев. Председатель суда Джоан Донохью объявила, что были отмечены нарушения со стороны РФ в организации школьного образования на украинском языке в Крыму после 2014 года, передает RT. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва ожидает извинений от тех, кто обвинил ее в дискриминации крымских татар и украинцев.

Отклонение Международным судом ООН практически всех претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму говорит о том, что претензии Киева были слишком надуманными. С таким заявлением выступил бывший народный депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин. «Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны», — сказал Волошин РИА Новости. Он добавил, что решение суда не связано со снижением поддержки президента Украины Владимира Зеленского на Западе. Ранее Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Речь идет о якобы дискриминации крымских татар и украинцев. Председатель суда Джоан Донохью объявила, что были отмечены нарушения со стороны РФ в организации школьного образования на украинском языке в Крыму после 2014 года, передает RT. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва ожидает извинений от тех, кто обвинил ее в дискриминации крымских татар и украинцев.