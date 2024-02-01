Суд арестовал россиянина из-за стрельбы в церкви Стамбула

02 февраля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Девять подозреваемых в нападении на церковь были отпущены на свободу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турецкий суд арестовал 25 человек, которых задержали по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, среди них есть один россиянин. Девять задержанных отпущены на свободу, сообщили в Министерстве юстиции страны Йылмаз Тунч. «В отношении 25 подозреваемых, в том числе Давида Тандуева (гражданин России), подозреваемых в членстве в ИГ („Исламское государство“, организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU) и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве. Еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль», — написал Тунч в соцсети X (заблокирована на территории РФ). За участие в террористической организации по турецкому закону обвиняемым грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы. За убийство подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В Стамбуле 28 января двое неизвестных напали на католическую церковь Святой Марии с оружием во время молитвы. Двое в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государства» (признана террористической и запрещена в РФ). Из-за стрельбы задержали 51 человека, 23 из них будут депортированы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турецкий суд арестовал 25 человек, которых задержали по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, среди них есть один россиянин. Девять задержанных отпущены на свободу, сообщили в Министерстве юстиции страны Йылмаз Тунч. «В отношении 25 подозреваемых, в том числе Давида Тандуева (гражданин России), подозреваемых в членстве в ИГ („Исламское государство“, организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU) и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве. Еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль», — написал Тунч в соцсети X (заблокирована на территории РФ). За участие в террористической организации по турецкому закону обвиняемым грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы. За убийство подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В Стамбуле 28 января двое неизвестных напали на католическую церковь Святой Марии с оружием во время молитвы. Двое в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государства» (признана террористической и запрещена в РФ). Из-за стрельбы задержали 51 человека, 23 из них будут депортированы.