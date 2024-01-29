В мире Нападавшие на церковь в Стамбуле приехали на авто с польскими номерами 29 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 + Нападавшие атаковали церковь в Стамбуле 28 января (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число задержанных из-за стрельбы в церкви Стамбуле выросло до 51, 23 из них будут депортированы. Также стало известно, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами. «Число задержанных достигло 51 человека, из них 23 будут депортированы. Нападавшие использовали авто с польскими номерами. Полиция проверяет законность их въезда в Турцию», — передает РИА Новости. В Стамбуле 28 января двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Среди задержанных, в том числе, граждане РФ и Таджикистана. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ). Число задержанных из-за стрельбы в церкви Стамбуле выросло до 51, 23 из них будут депортированы. Также стало известно, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами. «Число задержанных достигло 51 человека, из них 23 будут депортированы. Нападавшие использовали авто с польскими номерами. Полиция проверяет законность их въезда в Турцию», — передает РИА Новости. В Стамбуле 28 января двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Среди задержанных, в том числе, граждане РФ и Таджикистана. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям