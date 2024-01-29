Нападавшие на церковь в Стамбуле приехали на авто с польскими номерами

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Нападавшие атаковали церковь в Стамбуле 28 января (архивное фото) Фото:

Число задержанных из-за стрельбы в церкви Стамбуле выросло до 51, 23 из них будут депортированы. Также стало известно, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами.

«Число задержанных достигло 51 человека, из них 23 будут депортированы. Нападавшие использовали авто с польскими номерами. Полиция проверяет законность их въезда в Турцию», — передает РИА Новости.

В Стамбуле 28 января двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Среди задержанных, в том числе, граждане РФ и Таджикистана. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ).

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Число задержанных из-за стрельбы в церкви Стамбуле выросло до 51, 23 из них будут депортированы. Также стало известно, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами. «Число задержанных достигло 51 человека, из них 23 будут депортированы. Нападавшие использовали авто с польскими номерами. Полиция проверяет законность их въезда в Турцию», — передает РИА Новости. В Стамбуле 28 января двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Среди задержанных, в том числе, граждане РФ и Таджикистана. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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