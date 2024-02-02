В Новом Уренгое из школы эвакуировали учеников: как развивались события

Анонимный звонок послужил причиной эвакуации детей их школы Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое из школы эвакуировали учеников Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 2 февраля произошла эвакуация учащихся из школы № 8, после чего все школы города перевели на дистанционное обучение на один день. О том, что послужило причиной эвакуации и как развивались события — в материале URA.RU.

  • Около 11 часов 2 февраля в приемную школы № 8 поступил анонимный звонок с сообщением об угрозе нападения на школу. Администрация школы сообщила о звонке в экстренные службы, которые оперативно отреагировали на вызов.
  • Первыми машины экстренных служб возле школы заметили очевидцы, которые и сообщили о происходящем. Руководство школы ситуацию никак не комментировало.
  • По словам детей, в школе была объявлена тревога, учителя развели всех по классам. «Нам ничего не объяснили. Сидели в классах два урока, потом выводить начали», — позже поделилась с корреспондентом агентства ученица 7 класса.
  • В 12:30 детей начали организованно выводить из здания. Учителя передавали их родителям, часть которых вызвали сами дети, а часть самостоятельно узнала о событиях из социальных сетей и СМИ.
  • После проведения эвакуации, было принято решение перевести все школы города на дистанционное обучение на один день. Это было связано с необходимостью проверить все учебные заведения.
  • Информацию об анонимном звонке подтвердили в администрации города. По словам источников агентства в силовых структурах, звонивший воспользовался IP-телефонией, а это может означать, что абонент находился за пределами Российской Федерации.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 2 февраля произошла эвакуация учащихся из школы № 8, после чего все школы города перевели на дистанционное обучение на один день. О том, что послужило причиной эвакуации и как развивались события — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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