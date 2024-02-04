В Тюменской области вымогатели избивали бизнесменов и подвешивали их за ноги

05 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Предпринимателей подвесили вниз головой и избили, требуя денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области пятеро азербайджанцев обманом заманили двух бизнесменов в цех для забоя скота, где угрожали им оружием, подвешивали вниз головой и избивали, требуя отдать по 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия обвиняемые — пять молодых людей азербайджанской национальности, под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещении цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. В ходе встречи соучастники, с целью запугивания потерпевших, демонстрировали огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в их сторону и под ноги. Затем бизнесменов подвесили за ноги на кран-балку и наносили удары по различным частям тела, высказывая требования о передаче 1,5 млн рублей с каждого», — рассказали в пресс-службе. В итоге с бизнесменов потребовали до конца дня передать по 500 000 рублей, а затем отпустили. Мужчины обратились за помощью к медикам, а затем — в правоохранительные органы. У них зафиксировали переломы ребер, ссадины и кровоподтеки. Возраст пятерых обвиняемых — от 25 до 35 лет. За вымогательство по предварительному сговору им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчины находятся под арестом, уголовное дело передано в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области пятеро азербайджанцев обманом заманили двух бизнесменов в цех для забоя скота, где угрожали им оружием, подвешивали вниз головой и избивали, требуя отдать по 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия обвиняемые — пять молодых людей азербайджанской национальности, под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещении цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. В ходе встречи соучастники, с целью запугивания потерпевших, демонстрировали огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в их сторону и под ноги. Затем бизнесменов подвесили за ноги на кран-балку и наносили удары по различным частям тела, высказывая требования о передаче 1,5 млн рублей с каждого», — рассказали в пресс-службе. В итоге с бизнесменов потребовали до конца дня передать по 500 000 рублей, а затем отпустили. Мужчины обратились за помощью к медикам, а затем — в правоохранительные органы. У них зафиксировали переломы ребер, ссадины и кровоподтеки. Возраст пятерых обвиняемых — от 25 до 35 лет. За вымогательство по предварительному сговору им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчины находятся под арестом, уголовное дело передано в суд.