04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Тюменской области вымогатели избивали бизнесменов и подвешивали их за ноги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев в Алапаевске., плотина, крюк, цепи
Предпринимателей подвесили вниз головой и избили, требуя денег Фото:

В Тюменской области пятеро азербайджанцев обманом заманили двух бизнесменов в цех для забоя скота, где угрожали им оружием, подвешивали вниз головой и избивали, требуя отдать по 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия обвиняемые — пять молодых людей азербайджанской национальности, под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещении цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. В ходе встречи соучастники, с целью запугивания потерпевших, демонстрировали огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в их сторону и под ноги. Затем бизнесменов подвесили за ноги на кран-балку и наносили удары по различным частям тела, высказывая требования о передаче 1,5 млн рублей с каждого», — рассказали в пресс-службе.

В итоге с бизнесменов потребовали до конца дня передать по 500 000 рублей, а затем отпустили. Мужчины обратились за помощью к медикам, а затем — в правоохранительные органы. У них зафиксировали переломы ребер, ссадины и кровоподтеки.

Возраст пятерых обвиняемых — от 25 до 35 лет. За вымогательство по предварительному сговору им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчины находятся под арестом, уголовное дело передано в суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области пятеро азербайджанцев обманом заманили двух бизнесменов в цех для забоя скота, где угрожали им оружием, подвешивали вниз головой и избивали, требуя отдать по 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия обвиняемые — пять молодых людей азербайджанской национальности, под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещении цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. В ходе встречи соучастники, с целью запугивания потерпевших, демонстрировали огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в их сторону и под ноги. Затем бизнесменов подвесили за ноги на кран-балку и наносили удары по различным частям тела, высказывая требования о передаче 1,5 млн рублей с каждого», — рассказали в пресс-службе. В итоге с бизнесменов потребовали до конца дня передать по 500 000 рублей, а затем отпустили. Мужчины обратились за помощью к медикам, а затем — в правоохранительные органы. У них зафиксировали переломы ребер, ссадины и кровоподтеки. Возраст пятерых обвиняемых — от 25 до 35 лет. За вымогательство по предварительному сговору им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчины находятся под арестом, уголовное дело передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...