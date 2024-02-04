Тюменская область стала второй после Москвы в рейтинге эффективности чиновников

05 февраля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Работу губернатора Моора и членов тюменского правительства высоко оценили на федеральном уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область стала второй в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, уступив только Москве. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. При этом регион показал снижения по нескольким важным показателям. «По итогам 2023 года в пятерку лидеров рейтинга эффективности управления вошли Москва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Чеченская Республика. Регионы сохранили те же позиции, что и годом ранее», — говорится на сайте АПЭК. Эксперты оценивали то, насколько эффективно работают региональные власти и губернаторы субъектов РФ. На результат также влияли статистические данные и показатели иных рейтингов. Заняв второе место в пятерке регионов, Тюменская область все же снизила свои показатели по некоторым категориям. Так, в рамках политико-управленческого блока субъект опустился со второго места на четвертое. А в сфере расходов на здравоохранение в разрезе трат на душу населения регион показал самый значительный спад в стране — на 33%. Сокращение отмечено и по бюджетным расходам на ЖКХ (на душу населения). При этом Тюменская область стала третьей по эффективности финансово-экономического блока (+1 позиция).

Тюменская область стала второй в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, уступив только Москве. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. При этом регион показал снижения по нескольким важным показателям. «По итогам 2023 года в пятерку лидеров рейтинга эффективности управления вошли Москва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Чеченская Республика. Регионы сохранили те же позиции, что и годом ранее», — говорится на сайте АПЭК. Эксперты оценивали то, насколько эффективно работают региональные власти и губернаторы субъектов РФ. На результат также влияли статистические данные и показатели иных рейтингов. Заняв второе место в пятерке регионов, Тюменская область все же снизила свои показатели по некоторым категориям. Так, в рамках политико-управленческого блока субъект опустился со второго места на четвертое. А в сфере расходов на здравоохранение в разрезе трат на душу населения регион показал самый значительный спад в стране — на 33%. Сокращение отмечено и по бюджетным расходам на ЖКХ (на душу населения). При этом Тюменская область стала третьей по эффективности финансово-экономического блока (+1 позиция).