04 февраля 2024

Тюменская область стала второй после Москвы в рейтинге эффективности чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Работу губернатора Моора и членов тюменского правительства высоко оценили на федеральном уровне Фото:

Тюменская область стала второй в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, уступив только Москве. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. При этом регион показал снижения по нескольким важным показателям.

«По итогам 2023 года в пятерку лидеров рейтинга эффективности управления вошли Москва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Чеченская Республика. Регионы сохранили те же позиции, что и годом ранее», — говорится на сайте АПЭК.

Эксперты оценивали то, насколько эффективно работают региональные власти и губернаторы субъектов РФ. На результат также влияли статистические данные и показатели иных рейтингов.

Заняв второе место в пятерке регионов, Тюменская область все же снизила свои показатели по некоторым категориям. Так, в рамках политико-управленческого блока субъект опустился со второго места на четвертое. А в сфере расходов на здравоохранение в разрезе трат на душу населения регион показал самый значительный спад в стране — на 33%. Сокращение отмечено и по бюджетным расходам на ЖКХ (на душу населения). При этом Тюменская область стала третьей по эффективности финансово-экономического блока (+1 позиция).

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Тюменская область стала второй в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, уступив только Москве. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. При этом регион показал снижения по нескольким важным показателям. «По итогам 2023 года в пятерку лидеров рейтинга эффективности управления вошли Москва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Чеченская Республика. Регионы сохранили те же позиции, что и годом ранее», — говорится на сайте АПЭК. Эксперты оценивали то, насколько эффективно работают региональные власти и губернаторы субъектов РФ. На результат также влияли статистические данные и показатели иных рейтингов. Заняв второе место в пятерке регионов, Тюменская область все же снизила свои показатели по некоторым категориям. Так, в рамках политико-управленческого блока субъект опустился со второго места на четвертое. А в сфере расходов на здравоохранение в разрезе трат на душу населения регион показал самый значительный спад в стране — на 33%. Сокращение отмечено и по бюджетным расходам на ЖКХ (на душу населения). При этом Тюменская область стала третьей по эффективности финансово-экономического блока (+1 позиция).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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