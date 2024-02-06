Стая краснокнижных косаток застряла во льдах на севере Японии. Видео

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Косатки смогут продержаться в ледовой западне максимум пару дней, передает Дмитрий Лисицын Фото:

Около 17 косаток, занесенных в Красную книгу, попала в ледовую западню у острова Хоккайдо (Япония). Об этом сообщили в японской газете Ypimuri.

«Местные рыбаки обнаружили стаю косаток, застрявшую среди дрейфующего льда, примерно в одном километре от побережья Раусу, Хоккайдо, и предупредили муниципальные власти», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что 16-17 косаток застряли во льдах.

Эколог Дмитрий Лисицын в беседе с «Известиями» сообщил, что стае необходимо быстро оказать помощь, так как в таких условиях они смогут продержаться максимум пару дней. По его словам, данный вид косаток внесен в Красную книгу РФ, они обитают в Охотском море. Он подчеркнул, что потеря 17 особей может отразиться на численности всей популяции.

18 марта 2020 года правительство РФ внесло вид плотоядной косатки Orcinus orca, обитающей в дальневосточных морях, в Красную книгу РФ. В Охотском море их не более 250 особей.

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Около 17 косаток, занесенных в Красную книгу, попала в ледовую западню у острова Хоккайдо (Япония). Об этом сообщили в японской газете Ypimuri. «Местные рыбаки обнаружили стаю косаток, застрявшую среди дрейфующего льда, примерно в одном километре от побережья Раусу, Хоккайдо, и предупредили муниципальные власти», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что 16-17 косаток застряли во льдах. Эколог Дмитрий Лисицын в беседе с «Известиями» сообщил, что стае необходимо быстро оказать помощь, так как в таких условиях они смогут продержаться максимум пару дней. По его словам, данный вид косаток внесен в Красную книгу РФ, они обитают в Охотском море. Он подчеркнул, что потеря 17 особей может отразиться на численности всей популяции. 18 марта 2020 года правительство РФ внесло вид плотоядной косатки Orcinus orca, обитающей в дальневосточных морях, в Красную книгу РФ. В Охотском море их не более 250 особей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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