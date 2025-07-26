Юрист объяснила, как взыскать алименты с неработающего

Юрист Кузьминова: алименты можно получить через суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрист пояснила, как получить алименты, если второй родитель не работает
Юрист пояснила, как получить алименты, если второй родитель не работает Фото:

Если второй родитель не трудоустроен, либо его официальная заработная плата ниже установленного прожиточного минимума, алименты можно получить через решение суда и службу приставов. Об этом заявила адвокат, управляющий партнер Юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

«Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации», — передает слова адвоката «Прайм». Кроме того, Кузьминова отметила, что если второй родитель не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в России могут запрещать должникам водить транспортные средства как меру стимулирования возвращения долгов. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда. 

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Если второй родитель не трудоустроен, либо его официальная заработная плата ниже установленного прожиточного минимума, алименты можно получить через решение суда и службу приставов. Об этом заявила адвокат, управляющий партнер Юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова. «Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации», — передает слова адвоката «Прайм». Кроме того, Кузьминова отметила, что если второй родитель не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице. Ранее сообщалось, что судебные приставы в России могут запрещать должникам водить транспортные средства как меру стимулирования возвращения долгов. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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