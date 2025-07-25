25 июля 2025

Братская для РФ страна резко ответила на требования ввести санкции

Премьер Сербии зарекся, что Белград не введет санкции против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Нынешняя власть Сербии против антироссийских санкций
Нынешняя власть Сербии против антироссийских санкций Фото:

Сербия не будет вводить антироссийские санкции, пока действующее правительство находится у власти. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацутглава на заседании, посвященном 100 дням работы нового правительства.

«Когда речь заходит о внешней политике, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», — заявил Мацут. Он напомнил, что официальный Белград придерживается самостоятельной линии в международных вопросах.

Ранее Мацут подчеркивал, что Сербия также не собирается подписывать антироссийские декларации. По его словам, для страны приоритетом остаются мир и стабильность, и эти ценности не имеют альтернативы для сербского руководства. Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые официально отказались поддерживать антироссийские ограничения, несмотря на давление со стороны Евросоюза и США.

Ранее против введения новых антироссийских санкций выступили и другие европейские страны. Так, Словакия и Венгрия заблокировали принятие 18-го пакета ограничительных мер на заседании в Брюсселе, ссылаясь на риски для своей энергетической безопасности и экономики. Эти государства требуют от Евросоюза гарантий компенсаций за возможные потери и выступают за сохранение стабильных поставок энергоресурсов из России.

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Сербия не будет вводить антироссийские санкции, пока действующее правительство находится у власти. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацутглава на заседании, посвященном 100 дням работы нового правительства. «Когда речь заходит о внешней политике, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», — заявил Мацут. Он напомнил, что официальный Белград придерживается самостоятельной линии в международных вопросах. Ранее Мацут подчеркивал, что Сербия также не собирается подписывать антироссийские декларации. По его словам, для страны приоритетом остаются мир и стабильность, и эти ценности не имеют альтернативы для сербского руководства. Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые официально отказались поддерживать антироссийские ограничения, несмотря на давление со стороны Евросоюза и США. Ранее против введения новых антироссийских санкций выступили и другие европейские страны. Так, Словакия и Венгрия заблокировали принятие 18-го пакета ограничительных мер на заседании в Брюсселе, ссылаясь на риски для своей энергетической безопасности и экономики. Эти государства требуют от Евросоюза гарантий компенсаций за возможные потери и выступают за сохранение стабильных поставок энергоресурсов из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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