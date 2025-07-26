«Прижат к стене»: в Германии подвели черту под правлением Зеленского

BZ счел Зеленского прижатым к стене и потерявшим поддержку сторонников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский растерял поддержку сторонников из-за нового закона
Зеленский растерял поддержку сторонников из-за нового закона Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку даже среди наиболее ярых сторонников, выступающих за помощь Киеву, после принятия закона против антиконституционных органов. Фактически политик оказался «прижатым к стене». Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых преданных сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — отмечается в опубликованном материале.

По сведениям издания, глава государства на фоне последних событий выглядит как руководитель, который больше не способен контролировать ситуацию в стране. Он сосредоточен исключительно на сохранении собственного влияния в высших эшелонах власти.

Как сообщало URA.RU ранее, в Киеве и Львове 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Позднее, на волне массовых протестов, Зеленский отозвал спорные изменения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку даже среди наиболее ярых сторонников, выступающих за помощь Киеву, после принятия закона против антиконституционных органов. Фактически политик оказался «прижатым к стене». Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых преданных сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — отмечается в опубликованном материале. По сведениям издания, глава государства на фоне последних событий выглядит как руководитель, который больше не способен контролировать ситуацию в стране. Он сосредоточен исключительно на сохранении собственного влияния в высших эшелонах власти. Как сообщало URA.RU ранее, в Киеве и Львове 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Позднее, на волне массовых протестов, Зеленский отозвал спорные изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...