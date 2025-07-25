Путин «прощупал почву» перед оглашением кандидата на пост главы ВС

Президент Владимир Путин готовится объявить кандидатуру на должность председателя Верховного суда (ВС). Глава государства 25 июля принял в Кремле с докладом спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Именно верхняя палата парламента будет утверждать кандидата, внесенного Путиным. Сегодня, объяснили эксперты URA.RU, президент хотел убедиться, что процедура пройдет в спокойном режиме.
Руководитель верхней палаты парламента доложила президенту о результатах работы Совета Федерации в весеннюю сессию. В центре внимания была поддержка бойцов и их близких, отметила Матвиенко. Почти треть одобренных законов касалась социальной защиты россиян, продолжила она. Спикер Совфеда рассказала не только о многочисленных принятых инициативах, но и о контроле за ними. По ее словам, план на осеннюю сессию уже утвержден, «она будет тоже напряженная».
«Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов. <…> Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер. Хочу вас и всех сенаторов за это поблагодарить», — заявил Путин.
Президент регулярно встречается со спикерами верхней и нижней палат парламента, иногда они собираются втроем. В 2025 году Путин и Матвиенко уже встречались 28 апреля, в 2023-м было две встречи, как и в 2024-м — одна из встреч тогда прошла в компании с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. С ним президент уже встретился в среду, 23 июля.
В закрытой части сегодняшней встречи Путин и Матвиенко, вероятнее всего, обсуждали уже не итоги, а планы на будущее, например, ситуацию вокруг утверждения кандидатуры нового председателя ВС, считают эксперты URA.RU. Ее будет утверждать именно Совет Федерации. На пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты 2025 года Матвиенко сказала, что у президента есть полгода — до 23 января 2026 года — чтобы внести кандидатуру нового председателя ВС в Совфед.
ВС сообщил 22 июля о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя стал ее заместитель Юрий Иваненко. Есть мнение, что Иваненко — креатура Матвиенко, отметили собеседники URA.RU, но спикер Совфеда едва ли сможет повлиять на решение президента.
«Путин обсуждал с Матвиенко не только то, какие законы приняли. Больше говорили об осени, о том, что предстоит, — поделился мнением глава компании „МаркКом“ Сергей Маркелов. —
Не думаю, что речь шла в том ключе, что Матвиенко кого-то предлагала из своих на пост председателя ВС. Это без нее будет решаться, никаких инициатив. Совет Федерации проведет только утвердительную процедуру, самое главное, чтобы верхняя палата красиво поддержала кандидатуру, которую внесут”.
Вполне вероятно, что главой ВС «станет какой-то статусный питерец», считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. К «питерской» команде относят и спикера Совфеда, в Северной столице Матвиенко начинала карьеру в 1970-е, а в 2000-е почти 10 лет была губернатором Санкт-Петербурга.
«Я бы смотрел в сторону знаковых персон, вроде (замруководителя администрации президента, — Прим. ред.) Дмитрия Козака, (полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, — Прим. ред.) Юрия Чайки, (зампреда Совета безопасности, — Прим. ред.) Дмитрия Медведева. Думаю, что кандидатуру внесут гораздо раньше полугодового срока, но и спешки нет», — перечислил потенциальных кандидатов Мухин.
Слухи о том, что Медведев станет председателем Верховного суда, ходят еще с начала 2010-х. Это якобы должно было случиться после окончания его президентства в 2012 году. Подобные разговоры были и в 2024-м после смерти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего ВС почти 35 лет.
Длительное председательство Лебедева привело к определенному «застою» в судебной системе, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. С Подносовой связывали надежды на перемены, «за тот недолгий период чуть больше года наметились изменения, какие-то зачатки». Важно, подчеркнул политолог, не то, чей ставленник займет должность председателя ВС, а как повысить доверие к судам в целом, чтобы каждое их решение воспринимали как справедливое и обоснованное.
“Председателем должен стать высокий профессионал с концепцией развития судебной системы. Нужен человек, понимающий недостатки и пути выхода из этой ситуации”, — уверен Поляков.
Как назначается председатель Верховного суда
Согласно Конституции, председатель ВС назначается Совфедом по представлению президента. Перед этим кандидатура проходит согласование с Высшей квалификационной коллегией судей, которая оценивает профессиональные качества претендента и его соответствие занимаемой должности.
Президент вправе предложить кандидата как из числа действующих судей, так и из профессионального юридического сообщества. Как правило, выдвигаются фигуры, уже работающие в системе судов высшей инстанции — в Верховном или Конституционном суде.
После согласования в квалификационной коллегии и официального внесения представления кандидатура выносится на утверждение Совфеда. Решение принимается простым большинством голосов.
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