25 июля 2025

«Тогда создадим реестр содержанок»: сваха не стала молчать после идеи дискриминировать холостяков

Сваха Осипова предложила создать не реестр холостяков, а список содержанок РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сваха Осипова предложила создать список содержанок России вместо реестра холостяков
Сваха Осипова предложила создать список содержанок России вместо реестра холостяков Фото:

Инициативу российских общественников о создании реестра неженатых мужчин раскритиковала профессиональная сваха Анна Осипова. Она назвала идею проявлением дискриминации и в ответ предложила задуматься над созданием реестра содержанок.

«Реестр холостяков — это дискриминация чистой воды. Давайте тогда создадим реестр содержанок, теток с завышенными требованиями и „короной“ на голове, а также других категорий женщин, которые воспринимают мужчину только в контексте „а что я получу от него?“ Я не принимаю чью-то сторону», — пояснила Осипова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что 90% ее клиенток ставят материальное положение мужчины как главное требование. При этом мужчины редко уделяют внимание финансовым возможностям партнерши. 

Ранее в соцсетях уже появлялись сообщения о планах создания «черного списка» неженатых мужчин. Однако официальных подтверждений о введении этой инициативы не поступало, а в Госдуме такие предложения называли вымыслом.

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Инициативу российских общественников о создании реестра неженатых мужчин раскритиковала профессиональная сваха Анна Осипова. Она назвала идею проявлением дискриминации и в ответ предложила задуматься над созданием реестра содержанок. «Реестр холостяков — это дискриминация чистой воды. Давайте тогда создадим реестр содержанок, теток с завышенными требованиями и „короной“ на голове, а также других категорий женщин, которые воспринимают мужчину только в контексте „а что я получу от него?“ Я не принимаю чью-то сторону», — пояснила Осипова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что 90% ее клиенток ставят материальное положение мужчины как главное требование. При этом мужчины редко уделяют внимание финансовым возможностям партнерши.  Ранее в соцсетях уже появлялись сообщения о планах создания «черного списка» неженатых мужчин. Однако официальных подтверждений о введении этой инициативы не поступало, а в Госдуме такие предложения называли вымыслом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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