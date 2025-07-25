25 июля 2025

Турция объявила, что Москва и Киев договорились о встрече Путина и Зеленского

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Россия и Украина достигли договоренности о встрече лидеров в Турции, рассказал Фидан
Россия и Украина достигли договоренности о встрече лидеров в Турции, рассказал Фидан Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина якобы достигли принципиальной договоренности о проведении саммита в Турции с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел принимающей стороны Хакан Фидан, комментируя прошедшие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

«На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договорённость о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — рассказал Фидан в интервью телеканалу NTV.

По его словам, он видит готовность двух сторон организовать встречу Зеленского и Путина. Фидан также выразил уверенность, что при сохранении текущей динамики переговоров конфликт в скором времени может завершиться.

Ранее закончился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обменялись меморандумами и обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликта. Турция неоднократно предлагала свою площадку для диалога и заявляла о готовности содействовать перемирию и обмену пленными. Делегации возглавляют помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

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Россия и Украина якобы достигли принципиальной договоренности о проведении саммита в Турции с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел принимающей стороны Хакан Фидан, комментируя прошедшие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. «На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договорённость о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — рассказал Фидан в интервью телеканалу NTV. По его словам, он видит готовность двух сторон организовать встречу Зеленского и Путина. Фидан также выразил уверенность, что при сохранении текущей динамики переговоров конфликт в скором времени может завершиться. Ранее закончился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обменялись меморандумами и обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликта. Турция неоднократно предлагала свою площадку для диалога и заявляла о готовности содействовать перемирию и обмену пленными. Делегации возглавляют помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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