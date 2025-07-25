25 июля 2025

Ким Чен Ын не смог молчать, узнав о крушении Ан-24

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Приамурье
© Служба новостей «URA.RU»
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Ким Чен Ын выразил соболезнования всем россиянам
Ким Чен Ын выразил соболезнования всем россиянам Фото:
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Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и россиянам в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«От имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. От всей души желаю, чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль утраты», — говорится в телеграмме.

Как сообщало URA.RU, ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области также выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Крушение произошло 24 июля, на борту находились 48 человек, все они погибли.

В настоящий момент бортовые самописцы самолета доставлены в Москву для расшифровки. Они позволят получить объективную информацию о последних минутах полета и помогут определить причины крушения.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и россиянам в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «От имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. От всей души желаю, чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль утраты», — говорится в телеграмме. Как сообщало URA.RU, ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области также выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Крушение произошло 24 июля, на борту находились 48 человек, все они погибли. В настоящий момент бортовые самописцы самолета доставлены в Москву для расшифровки. Они позволят получить объективную информацию о последних минутах полета и помогут определить причины крушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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