Ким Чен Ын не смог молчать, узнав о крушении Ан-24

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и россиянам в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«От имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. От всей души желаю, чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль утраты», — говорится в телеграмме.
Как сообщало URA.RU, ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области также выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Крушение произошло 24 июля, на борту находились 48 человек, все они погибли.
В настоящий момент бортовые самописцы самолета доставлены в Москву для расшифровки. Они позволят получить объективную информацию о последних минутах полета и помогут определить причины крушения.
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