Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал перспективу проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским до конца августа. По словам представителя Кремля, маловероятно, что столь сложная подготовительная работа может быть завершена в течение 30 дней. Другие главные заявления Дмитрий Пескова — в материале URA.RU.
Встреча Путина и Зеленского
Проведение встречи между Путиным и Зеленским до конца августа представляется маловероятным. По словам Пескова, саммит на высшем уровне мог бы стать финальной точкой в процессе урегулирования, однако завершить столь сложные переговоры в течение месяца практически невозможно.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что позиции Москвы и Киева по ключевым вопросам урегулирования существенно расходятся и закреплены в соответствующих проектах меморандумов, которыми стороны обменялись. Для достижения компромисса потребуется значительная экспертиза и длительные консультации специалистов. Согласно данным Кремля, существующие противоречия не позволяют говорить о возможности проведения двустороннего саммита в обозримом будущем.
Создание палестинского государства
Россия по-прежнему выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа создания двух государств. Так Песков прокомментировал заявление главы Франции Эммануэля Макрона о готовности Парижа признать независимость Палестины. Кроме того, Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU заявил, что российская позиция по палестинскому вопросу остается неизменной: урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке возможно лишь путем выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
Разногласия России и Китая по оценке ЕС
Китайский лидер Си Цзиньпин охарактеризовал Евросоюз как значимый центр силы в условиях формирования многополярного мирового порядка. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва и Пекин занимают во многом схожие позиции относительно роли ЕС, принципиальных разногласий между странами по этому вопросу не наблюдается.
Как отметил Песков, очевидна тенденция к утрате Евросоюзом экономической мощи — это подтверждается динамикой экономического развития государств региона. Кроме того, ЕС постепенно теряет политическое влияние и суверенитет. Эти процессы носят объективный характер и, вероятно, будут только усиливаться, отметил представитель Кремля.
График Путина
Владимир Путин поздравил работников следственных органов с профессиональным праздником. Сегодня, 25 июля, глава государства находится в Кремле, где в первой половине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. После завершения весенней сессии Совета Федерации президент планирует встретиться со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко. Помимо этого, во второй половине дня у главы государства запланирован ряд рабочих встреч.
Оценка творческого наследия Высоцкого
Поэт Владимир Высоцкий занимает особое место в российском культурном пространстве и его творческий вклад высоко оценивается на государственном уровне. Официальный представитель президента РФ отметил исключительный характер фигуры поэта. По словам Пескова, Высоцкий является неотъемлемой и уникальной частью отечественной культуры и всегда будет ею оставаться. В Кремле разделяют то же отношение к Высоцкому, что и большинство граждан страны, — его помнят и ценят.
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