С 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

С 1 августа Социальный фонд России осуществит автоматический перерасчет страховых пенсий граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Повышение коснется тех пенсионеров, которые официально трудились в 2024 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы.
«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы», — уточнил депутат в разговоре с РИА Новости.
По словам Нилова, размер прибавки будет определяться индивидуально для каждого пенсионера, исходя из количества заработанных пенсионных коэффициентов. Депутат добавил, что существует ограничение: ежегодно в перерасчете могут быть учтены не более трех пенсионных баллов.
Нилов подчеркнул, что это ограничение неоднократно становилось предметом обсуждения в Госдуме и является принципиальным вопросом для депутатов всех фракций. Глава думского комитета обратил внимание на то, что максимальная прибавка при текущей стоимости одного балла — менее 150 рублей — составит около 450 рублей.
Выплаты будут начислены автоматически, обращаться в ведомство не требуется. Помимо работающих пенсионеров, повышение коснется граждан, достигших 80 лет в июле, а также лиц, оформивших первую группу инвалидности — для них предусмотрены дополнительные надбавки за уход.
Глава профильного комитета напомнил, что ежегодный перерасчет пенсий в августе закреплен законом и позволяет учесть пенсионные права, сформированные по итогам предыдущего года. В этом году перерасчет затронет всех работающих пенсионеров, которые удовлетворяют установленным требованиям.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что тема задержек выплаты пенсий, осуществляемых через «Почту России», будет рассмотрена на заключительном пленарном заседании весенней сессии правительства, а также в ходе обсуждения бюджета Соцфонда России на 2026 год. Согласно данным фонда, в период с 2020 по 2024 годы было зафиксировано 136 случаев несвоевременной доставки пенсий, когда выплаты задерживались от одного до 20 дней, пишет 360.ru.
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