25 июля 2025

Кудрявцеву прилюдно обматерил муж после ссоры из-за алкоголизма

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Кудрявцева переживает за судьбу супруга
Кудрявцева переживает за судьбу супруга Фото:

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров нецензурно выругался после высказываний жены по поводу его алкоголизма. Об этом мужчина заявил в блоге.

«Уже просто успокойся и молчи... Достала», — передает издание Starhit слова Макарова, который добавил резкие слова в адрес жены.

Ранее Кудрявцева пожаловалась, что устала спасать молодого супруга, страдающего алкогольной зависимостью. Она заявила, что сделала все возможное для него.

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Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров нецензурно выругался после высказываний жены по поводу его алкоголизма. Об этом мужчина заявил в блоге. «Уже просто успокойся и молчи... Достала», — передает издание Starhit слова Макарова, который добавил резкие слова в адрес жены. Ранее Кудрявцева пожаловалась, что устала спасать молодого супруга, страдающего алкогольной зависимостью. Она заявила, что сделала все возможное для него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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