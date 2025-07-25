Кудрявцеву прилюдно обматерил муж после ссоры из-за алкоголизма

Кудрявцева переживает за судьбу супруга
Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров нецензурно выругался после высказываний жены по поводу его алкоголизма. Об этом мужчина заявил в блоге.
«Уже просто успокойся и молчи... Достала», — передает издание Starhit слова Макарова, который добавил резкие слова в адрес жены.
Ранее Кудрявцева пожаловалась, что устала спасать молодого супруга, страдающего алкогольной зависимостью. Она заявила, что сделала все возможное для него.
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