Россия сократит добычу газа из-за серьезных проблем

РФ станет добывать меньше газа из-за санкций и окончания транзита через Украину
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Экспорт газа из России в 2025 году сократился
Экспорт газа из России в 2025 году сократился Фото:

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в первом полугодии 2025 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сократился и объем добываемого СПГ. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Ситуация в некоторых экономиках развитых стран близка к рецессионной (как, например, в Германии), и для многих стран по-прежнему характерна макроэкономическая неопределенность, и это обусловливает ослабление спроса на энергоносители, в том числе и газ», — заявил заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов изданию "Известия". В настоящее время на мировом рынке наблюдается снижение темпов роста спроса на газ.

По данным МЭА, за первые шесть месяцев текущего года Россия также сократила экспорт трубопроводного газа на 20% (4,5 млрд кубометров). Доля российского трубопроводного газа в структуре спроса Европы на газ за этот период составила менее 8%.

Независимый эксперт в области энергетики Владимир Демидов среди дополнительных причин динамики называет насыщение внутреннего рынка, изменение политики заполнения газовых хранилищ в странах Евросоюза и тенденцию к «отложенным» закупкам газа — потребители ожидают дальнейшего снижения цен из-за сокращения энергопотребления. Предполагается, что ситуация на российском газовом рынке будет во многом определяться внешнеэкономическими ограничениями и структурными изменениями на глобальном энергетическом рынке.

Ранее, по данным консалтинговой компании «ОМТ Консалт», в первом полугодии 2025 года экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России также снизился на 21,8% на фоне санкций ЕС, вступивших в силу в декабре 2024 года. Ограничения привели к увеличению поставок на внутренний рынок и снижению цен на СУГ внутри страны.

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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в первом полугодии 2025 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сократился и объем добываемого СПГ. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). «Ситуация в некоторых экономиках развитых стран близка к рецессионной (как, например, в Германии), и для многих стран по-прежнему характерна макроэкономическая неопределенность, и это обусловливает ослабление спроса на энергоносители, в том числе и газ», — заявил заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов изданию "Известия". В настоящее время на мировом рынке наблюдается снижение темпов роста спроса на газ. По данным МЭА, за первые шесть месяцев текущего года Россия также сократила экспорт трубопроводного газа на 20% (4,5 млрд кубометров). Доля российского трубопроводного газа в структуре спроса Европы на газ за этот период составила менее 8%. Независимый эксперт в области энергетики Владимир Демидов среди дополнительных причин динамики называет насыщение внутреннего рынка, изменение политики заполнения газовых хранилищ в странах Евросоюза и тенденцию к «отложенным» закупкам газа — потребители ожидают дальнейшего снижения цен из-за сокращения энергопотребления. Предполагается, что ситуация на российском газовом рынке будет во многом определяться внешнеэкономическими ограничениями и структурными изменениями на глобальном энергетическом рынке. Ранее, по данным консалтинговой компании «ОМТ Консалт», в первом полугодии 2025 года экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России также снизился на 21,8% на фоне санкций ЕС, вступивших в силу в декабре 2024 года. Ограничения привели к увеличению поставок на внутренний рынок и снижению цен на СУГ внутри страны.
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