Военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Мороз, которого лично награждал президент Владимир Зеленский, погиб на фронте. Об этом рассказал российский военкор Юрий Котенок.
«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку. Он был недавно уничтожен», — сообщил Котенок в своем telegram-канале.
За первые шесть месяцев 2025 года ВСУ понесли потери, превышающие 265 тысяч военнослужащих, убитыми и ранеными. Только в июне численность потерь украинской стороны составила порядка 45 тысяч человек, тогда как за предыдущие пять месяцев — 222 тысячи. Потери Киева в технике также велики.
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