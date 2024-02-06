06 февраля 2024

«Россети» проведут масштабную проверку в тюменском подразделении

ПАО «Россети» ищут подрядчика для проведения аудита в филиале «Россети Тюмень»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работу региональных подразделений «Россети» оценят при помощи тотального аудита Фото:

ПАО «Россети» проведет масштабную проверку бухгалтерской отчетности региональных подразделений предприятия, в том числе и филиала «Россети Тюмень». В настоящий момент компания ищет подрядчика, который в течение двух лет проведет аудит дочерних предприятий, говорится в карточке закупки на платформе «РТС Тендер».

«Закупка №32413256101 в ЕИС, организатор — ПАО „Федеральная сетевая компания — Россети“. Объект закупки — оказание услуг по проведению аудита отчетности по различным стандартам. Заявки принимаются до 22 февраля, начальная стоимость закупки — 336,7 млн рублей», — сообщает площадка.

Известно, что аудит будет разделен на несколько этапов. По завершении всех этапов будут составлены отчеты, оценку которых проведет головное предприятие. Известно также, что оценивать будут как формальную налоговую отчетность формата РСБУ, так и полные данные о движении всех денежных средств в формате МСФО.

Ранее URA.RU рассказало, что в АО «Россети Тюмень» произошли кадровые изменения. На предприятии назначили нового генерального директора.

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ПАО «Россети» проведет масштабную проверку бухгалтерской отчетности региональных подразделений предприятия, в том числе и филиала «Россети Тюмень». В настоящий момент компания ищет подрядчика, который в течение двух лет проведет аудит дочерних предприятий, говорится в карточке закупки на платформе «РТС Тендер». «Закупка №32413256101 в ЕИС, организатор — ПАО „Федеральная сетевая компания — Россети“. Объект закупки — оказание услуг по проведению аудита отчетности по различным стандартам. Заявки принимаются до 22 февраля, начальная стоимость закупки — 336,7 млн рублей», — сообщает площадка. Известно, что аудит будет разделен на несколько этапов. По завершении всех этапов будут составлены отчеты, оценку которых проведет головное предприятие. Известно также, что оценивать будут как формальную налоговую отчетность формата РСБУ, так и полные данные о движении всех денежных средств в формате МСФО. Ранее URA.RU рассказало, что в АО «Россети Тюмень» произошли кадровые изменения. На предприятии назначили нового генерального директора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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