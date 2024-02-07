Претендент на пост мэра Кургана Асташин представил программу развития города

08 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Алексей Асташин поделился своим видением социально-экономического развития Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший советник первого главы Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин поделился основными наработками своей программы социально-экономического развития муниципалитета, которую он предоставлял членам комиссии на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. В нее вошли: организация медицинского туризма, берегозащитные сооружения, новые парковые зоны и пересмотр плана генеральной застройки. О том, как он видит развитие города, Асташин рассказал корреспонденту URA.RU. «Центр Илизарова — это учреждение мирового уровня. Можно привлекать людей медицинским туризмом. Но необходимо, чтобы и в городе была и советующая инфраструктура. Рассмотреть, насколько возможно размещение объектов гостиничного бизнеса вокруг этого института. Вопрос деликатный. На перспективу можно взять», — поделился Асташин пунктом из своей программы. Кроме этого, он считает, что нужно принять в новой редакции генплан развития города, правила землепользования. С его слов, надо исключать «сборную солянку» во время застройки, чтобы рядом не находились высотки, хрущевки, частные дома и торговые центры. Он считает, что в городе необходимо развивать и предусматривать новые парковые зоны, и продолжать работы по набережным. «Этого [парков] не хватает. Они должны быть точками привлечения для отдыха жителей и развлечений. Мало просто закатать в асфальт территорию и посадить три саженца… Еще, продолжить набережную в сторону Энергетиков и Вороновки», — сообщил претендент на пост мэра. Также в его планах — сделать обводной канал для защиты от паводка на правом берегу Тобола, соорудить дамбы, берегозащитные сооружения. Асташин отметил, что эти идеи были еще в те времена, когда он работал в администрации Кургана шесть лет назад. Кроме этого, Асташин отмечает, что он не собирается строить бутафорские здания, чтобы создать ложную видимость благополучия в городе. Он предлагает просматривать перспективы развития на десятилетия вперед «Нужно понимать, куда город идет, движется, перспективы развития на 30—50 лет. Нужен удобный, комфортный для жилья город, имеющий удобную инфраструктуру по всем направлениям», — резюмировал он. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января. Ранее срок подачи документов на конкурс заканчивался 1 февраля, но позже был продлен до 9 февраля. Известно, что документы подали Асташин и экс-глава Половинского округа Армэн Хачатурян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший советник первого главы Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин поделился основными наработками своей программы социально-экономического развития муниципалитета, которую он предоставлял членам комиссии на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. В нее вошли: организация медицинского туризма, берегозащитные сооружения, новые парковые зоны и пересмотр плана генеральной застройки. О том, как он видит развитие города, Асташин рассказал корреспонденту URA.RU. «Центр Илизарова — это учреждение мирового уровня. Можно привлекать людей медицинским туризмом. Но необходимо, чтобы и в городе была и советующая инфраструктура. Рассмотреть, насколько возможно размещение объектов гостиничного бизнеса вокруг этого института. Вопрос деликатный. На перспективу можно взять», — поделился Асташин пунктом из своей программы. Кроме этого, он считает, что нужно принять в новой редакции генплан развития города, правила землепользования. С его слов, надо исключать «сборную солянку» во время застройки, чтобы рядом не находились высотки, хрущевки, частные дома и торговые центры. Он считает, что в городе необходимо развивать и предусматривать новые парковые зоны, и продолжать работы по набережным. «Этого [парков] не хватает. Они должны быть точками привлечения для отдыха жителей и развлечений. Мало просто закатать в асфальт территорию и посадить три саженца… Еще, продолжить набережную в сторону Энергетиков и Вороновки», — сообщил претендент на пост мэра. Также в его планах — сделать обводной канал для защиты от паводка на правом берегу Тобола, соорудить дамбы, берегозащитные сооружения. Асташин отметил, что эти идеи были еще в те времена, когда он работал в администрации Кургана шесть лет назад. Кроме этого, Асташин отмечает, что он не собирается строить бутафорские здания, чтобы создать ложную видимость благополучия в городе. Он предлагает просматривать перспективы развития на десятилетия вперед «Нужно понимать, куда город идет, движется, перспективы развития на 30—50 лет. Нужен удобный, комфортный для жилья город, имеющий удобную инфраструктуру по всем направлениям», — резюмировал он. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января. Ранее срок подачи документов на конкурс заканчивался 1 февраля, но позже был продлен до 9 февраля. Известно, что документы подали Асташин и экс-глава Половинского округа Армэн Хачатурян.