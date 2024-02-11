В Элисте возбудили уголовное дело из-за ранения сотрудников Росгвардии

В городе Элиста (Республика Калмыкия) было возбуждено уголовное дело из-за ранения работников Росгвардии. Об этом сообщили в СК региона.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — говорится
Ранее в Элисте сработало второе неустановленное взрывное устройство в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Во время обысков сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего сотрудники Росгвардии были госпитализированы.
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