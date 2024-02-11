В Элисте возбудили уголовное дело из-за ранения сотрудников Росгвардии

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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Сотрудники Росгвардии пострадали из-за взрыва в доме, в котором устраивали обыски Фото:

В городе Элиста (Республика Калмыкия) было возбуждено уголовное дело из-за ранения работников Росгвардии. Об этом сообщили в СК региона.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее в Элисте сработало второе неустановленное взрывное устройство в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Во время обысков сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего сотрудники Росгвардии были госпитализированы.

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В городе Элиста (Республика Калмыкия) было возбуждено уголовное дело из-за ранения работников Росгвардии. Об этом сообщили в СК региона. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее в Элисте сработало второе неустановленное взрывное устройство в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Во время обысков сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего сотрудники Росгвардии были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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