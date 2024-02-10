В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Соликамска

11 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Администрация Соликамского округа выразила соболезнования семьям погибших воинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соликамском округе Пермского края 12 февраля простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила администрация территории. «На СВО при исполнении служебного долга погибли Евгений Мицевич и Николай Демин. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким военнослужащих», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Мицевич родился 6 ноября 1990 года. После школы окончил Соликамский технологический колледж, работал на городских предприятиях в разных должностях. Демин родился 27 февраля 1987 года. После школы поступил в ПТУ №73. Он также успел поработать в нескольких компаниях Соликамска. Проститься с Мицевичем можно будет в здании ДК завода «Урал». Церемония начнется в 10:00. Прощание Деминым состоится в 13.00 в церкви села Городище.

В Соликамском округе Пермского края 12 февраля простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила администрация территории. «На СВО при исполнении служебного долга погибли Евгений Мицевич и Николай Демин. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким военнослужащих», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Мицевич родился 6 ноября 1990 года. После школы окончил Соликамский технологический колледж, работал на городских предприятиях в разных должностях. Демин родился 27 февраля 1987 года. После школы поступил в ПТУ №73. Он также успел поработать в нескольких компаниях Соликамска. Проститься с Мицевичем можно будет в здании ДК завода «Урал». Церемония начнется в 10:00. Прощание Деминым состоится в 13.00 в церкви села Городище.