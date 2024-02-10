10 февраля 2024

В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, похороны, военная форма
Администрация Соликамского округа выразила соболезнования семьям погибших воинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Соликамском округе Пермского края 12 февраля простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила администрация территории.

«На СВО при исполнении служебного долга погибли Евгений Мицевич и Николай Демин. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким военнослужащих», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Мицевич родился 6 ноября 1990 года. После школы окончил Соликамский технологический колледж, работал на городских предприятиях в разных должностях.

Демин родился 27 февраля 1987 года. После школы поступил в ПТУ №73. Он также успел поработать в нескольких компаниях Соликамска.

Проститься с Мицевичем можно будет в здании ДК завода «Урал». Церемония начнется в 10:00. Прощание Деминым состоится в 13.00 в церкви села Городище.

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В Соликамском округе Пермского края 12 февраля простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила администрация территории. «На СВО при исполнении служебного долга погибли Евгений Мицевич и Николай Демин. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким военнослужащих», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Мицевич родился 6 ноября 1990 года. После школы окончил Соликамский технологический колледж, работал на городских предприятиях в разных должностях. Демин родился 27 февраля 1987 года. После школы поступил в ПТУ №73. Он также успел поработать в нескольких компаниях Соликамска. Проститься с Мицевичем можно будет в здании ДК завода «Урал». Церемония начнется в 10:00. Прощание Деминым состоится в 13.00 в церкви села Городище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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