В Пермском крае забраковали более 300 килограмм овощей и фруктов

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, картофель, фрукты, супермаркет, пятерочка, картошка, магазин, продукты питания
Овощи и фрукты советуют покупать только в официальных точках продаж Фото:

В Пермском крае нашли более 309 килограмм овощей и фруктов, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Было забраковано 49 партий плодоовощной продукции объемом 309,559 кг. В ходе проведенных проверок отмечены следующие нарушения: отсутствие документов, отсутствие полной и достоверной информации о товаре, несоблюдение условий хранения и другие. Выявлены три пробы овощей с превышением уровня нитратов», — сказано в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали пермякам покупать овощи и фрукты только в магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Также важно обращать внимание на внешний вид плода: битые, червивые, подавленные фрукты и овощи брать не стоит. Перед употреблением фрукты и овощи нужно тщательно промыть водой. Эти меры помогут сократить риск возникновения различных заболеваний.

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В Пермском крае нашли более 309 килограмм овощей и фруктов, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Было забраковано 49 партий плодоовощной продукции объемом 309,559 кг. В ходе проведенных проверок отмечены следующие нарушения: отсутствие документов, отсутствие полной и достоверной информации о товаре, несоблюдение условий хранения и другие. Выявлены три пробы овощей с превышением уровня нитратов», — сказано в сообщении. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали пермякам покупать овощи и фрукты только в магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Также важно обращать внимание на внешний вид плода: битые, червивые, подавленные фрукты и овощи брать не стоит. Перед употреблением фрукты и овощи нужно тщательно промыть водой. Эти меры помогут сократить риск возникновения различных заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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