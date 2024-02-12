В Пермском крае забраковали более 300 килограмм овощей и фруктов

12 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Овощи и фрукты советуют покупать только в официальных точках продаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае нашли более 309 килограмм овощей и фруктов, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Было забраковано 49 партий плодоовощной продукции объемом 309,559 кг. В ходе проведенных проверок отмечены следующие нарушения: отсутствие документов, отсутствие полной и достоверной информации о товаре, несоблюдение условий хранения и другие. Выявлены три пробы овощей с превышением уровня нитратов», — сказано в сообщении. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали пермякам покупать овощи и фрукты только в магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Также важно обращать внимание на внешний вид плода: битые, червивые, подавленные фрукты и овощи брать не стоит. Перед употреблением фрукты и овощи нужно тщательно промыть водой. Эти меры помогут сократить риск возникновения различных заболеваний.

В Пермском крае нашли более 309 килограмм овощей и фруктов, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Было забраковано 49 партий плодоовощной продукции объемом 309,559 кг. В ходе проведенных проверок отмечены следующие нарушения: отсутствие документов, отсутствие полной и достоверной информации о товаре, несоблюдение условий хранения и другие. Выявлены три пробы овощей с превышением уровня нитратов», — сказано в сообщении. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали пермякам покупать овощи и фрукты только в магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Также важно обращать внимание на внешний вид плода: битые, червивые, подавленные фрукты и овощи брать не стоит. Перед употреблением фрукты и овощи нужно тщательно промыть водой. Эти меры помогут сократить риск возникновения различных заболеваний.