В Пермском крае улучшилось качество жизни

РИАН: Пермский край занял 38 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
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Новогоднее украшение города. Пермь, огни перми
Пермский край поднялся на девять позиций в рейтинге регионов по качеству жизни Фото:

Пермский край в 2023 году улучшил позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Сейчас он занимает 38 позицию в списке, поднявшись в нем на девять пунктов.

«Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2023. Пермский край — позиция №38», — сообщили РИА Новости. В 2022 году регион находился на 47 месте в рейтинге.

По данным рейтинга, в 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые строчки, как и в 2022 году, занимают Москва, Петербург и Московская область.

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» и построен на основе комплексного учета различных показателей. Среди них — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников, в том числе Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.

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Пермский край в 2023 году улучшил позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Сейчас он занимает 38 позицию в списке, поднявшись в нем на девять пунктов. «Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2023. Пермский край — позиция №38», — сообщили РИА Новости. В 2022 году регион находился на 47 месте в рейтинге. По данным рейтинга, в 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые строчки, как и в 2022 году, занимают Москва, Петербург и Московская область. Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» и построен на основе комплексного учета различных показателей. Среди них — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников, в том числе Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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