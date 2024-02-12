В Пермском крае улучшилось качество жизни

РИАН: Пермский край занял 38 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

12 февраля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Пермский край поднялся на девять позиций в рейтинге регионов по качеству жизни Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край в 2023 году улучшил позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Сейчас он занимает 38 позицию в списке, поднявшись в нем на девять пунктов. «Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2023. Пермский край — позиция №38», — сообщили РИА Новости. В 2022 году регион находился на 47 месте в рейтинге. По данным рейтинга, в 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые строчки, как и в 2022 году, занимают Москва, Петербург и Московская область. Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» и построен на основе комплексного учета различных показателей. Среди них — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников, в том числе Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.

Пермский край в 2023 году улучшил позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Сейчас он занимает 38 позицию в списке, поднявшись в нем на девять пунктов. «Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2023. Пермский край — позиция №38», — сообщили РИА Новости. В 2022 году регион находился на 47 месте в рейтинге. По данным рейтинга, в 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые строчки, как и в 2022 году, занимают Москва, Петербург и Московская область. Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» и построен на основе комплексного учета различных показателей. Среди них — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и другие. В основу легли данные открытых источников, в том числе Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка.