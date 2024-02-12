Власти пояснили, почему нельзя в Тюмени преобразовать Текутьевское кладбище в парк

В Тюмени запретили сносить Текутьевское кладбище ради парка

13 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Ранее местный бизнесмен Сергей Колесник предложил переделать кладбище в центральный парк Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени невозможно преобразовать Текутьевское кладбище в центре города в парк, так как объект признан объектом культурного наследия и сносить его запрещено. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ранее местный бизнесмен Сергей Колесник предложил переделать кладбище в центральный парк. «Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен. <…> Таким образом, учитывая, что кладбище „Текутьевское“ является объектом культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством возможно лишь выполнение работ по его сохранению», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища обустроить центральный парк. По его словам, можно восстановить часть могил и часть перезахоронить.

В Тюмени невозможно преобразовать Текутьевское кладбище в центре города в парк, так как объект признан объектом культурного наследия и сносить его запрещено. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ранее местный бизнесмен Сергей Колесник предложил переделать кладбище в центральный парк. «Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен. <…> Таким образом, учитывая, что кладбище „Текутьевское“ является объектом культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством возможно лишь выполнение работ по его сохранению», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища обустроить центральный парк. По его словам, можно восстановить часть могил и часть перезахоронить.