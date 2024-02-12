Власти пояснили, почему нельзя в Тюмени преобразовать Текутьевское кладбище в парк

В Тюмени невозможно преобразовать Текутьевское кладбище в центре города в парк, так как объект признан объектом культурного наследия и сносить его запрещено. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ранее местный бизнесмен Сергей Колесник предложил переделать кладбище в центральный парк.
«Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен. <…> Таким образом, учитывая, что кладбище „Текутьевское“ является объектом культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством возможно лишь выполнение работ по его сохранению», — рассказали агентству в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища обустроить центральный парк. По его словам, можно восстановить часть могил и часть перезахоронить.
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