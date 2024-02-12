12 февраля 2024

Знакомая с Путиным пермская школьница добилась проведения эксперимента в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, мкс,  stock
На МКС проведут эксперимент школьницы из Перми Фото:

На Международной космической станции проведут эксперимент школьницы из Перми Алены Варлашовой. Она стала известна всей России после общения с президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Теперь ее исследования, посвященные очистке от нефтяных загрязнений с помощью бактерий, проверят на борту МКС.

«Скоро на МКС будет проведен эксперимент в подтверждение ее идеи о бактериях-нефтедеструкторах, которые необходимы для очистки от нефтяных загрязнений. В настоящее время создаются контейнер и вся необходимая электроника для доставки бактерий на борт МКС и проведения эксперимента», — сообщает telegram-канал «Пермь-300».

Свое исследование пермячка представила ранее на всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник». Ее проект о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для разрушения нефти и нефтепродуктов на борту МКС, вошел в пятерку победителей.

1 сентября 2023 года Алена Варлашова рассказывала о своих разработках Владимиру Путину. Президент тогда обещал переговорить с руководством госкорпорации Роскосмос, чтобы те обратили внимание на проект.

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На Международной космической станции проведут эксперимент школьницы из Перми Алены Варлашовой. Она стала известна всей России после общения с президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Теперь ее исследования, посвященные очистке от нефтяных загрязнений с помощью бактерий, проверят на борту МКС. «Скоро на МКС будет проведен эксперимент в подтверждение ее идеи о бактериях-нефтедеструкторах, которые необходимы для очистки от нефтяных загрязнений. В настоящее время создаются контейнер и вся необходимая электроника для доставки бактерий на борт МКС и проведения эксперимента», — сообщает telegram-канал «Пермь-300». Свое исследование пермячка представила ранее на всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник». Ее проект о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для разрушения нефти и нефтепродуктов на борту МКС, вошел в пятерку победителей. 1 сентября 2023 года Алена Варлашова рассказывала о своих разработках Владимиру Путину. Президент тогда обещал переговорить с руководством госкорпорации Роскосмос, чтобы те обратили внимание на проект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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