Знакомая с Путиным пермская школьница добилась проведения эксперимента в космосе

13 февраля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

На МКС проведут эксперимент школьницы из Перми Фото: Роскосмос На Международной космической станции проведут эксперимент школьницы из Перми Алены Варлашовой. Она стала известна всей России после общения с президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Теперь ее исследования, посвященные очистке от нефтяных загрязнений с помощью бактерий, проверят на борту МКС. «Скоро на МКС будет проведен эксперимент в подтверждение ее идеи о бактериях-нефтедеструкторах, которые необходимы для очистки от нефтяных загрязнений. В настоящее время создаются контейнер и вся необходимая электроника для доставки бактерий на борт МКС и проведения эксперимента», — сообщает telegram-канал «Пермь-300». Свое исследование пермячка представила ранее на всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник». Ее проект о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для разрушения нефти и нефтепродуктов на борту МКС, вошел в пятерку победителей. 1 сентября 2023 года Алена Варлашова рассказывала о своих разработках Владимиру Путину. Президент тогда обещал переговорить с руководством госкорпорации Роскосмос, чтобы те обратили внимание на проект.

На Международной космической станции проведут эксперимент школьницы из Перми Алены Варлашовой. Она стала известна всей России после общения с президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Теперь ее исследования, посвященные очистке от нефтяных загрязнений с помощью бактерий, проверят на борту МКС. «Скоро на МКС будет проведен эксперимент в подтверждение ее идеи о бактериях-нефтедеструкторах, которые необходимы для очистки от нефтяных загрязнений. В настоящее время создаются контейнер и вся необходимая электроника для доставки бактерий на борт МКС и проведения эксперимента», — сообщает telegram-канал «Пермь-300». Свое исследование пермячка представила ранее на всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник». Ее проект о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для разрушения нефти и нефтепродуктов на борту МКС, вошел в пятерку победителей. 1 сентября 2023 года Алена Варлашова рассказывала о своих разработках Владимиру Путину. Президент тогда обещал переговорить с руководством госкорпорации Роскосмос, чтобы те обратили внимание на проект.