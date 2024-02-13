Скандальный секс-отель в Перми проверяет полиция

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
Это уже вторая жалоба в полицию на отель Фото:

ГУ МВД России по Пермскому краю проводит проверку работы отеля на ул. Сибирская, который оказывает интимные услуги. Проверка идет по факту публикации в СМИ информации об этом заведении, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

«Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что по информации Главного управления МВД России по данному факту проводится проверка», — коротко отметили в ведомстве. Какие именно аспекты затрагивает проверка, в минтербезе не уточнили.

Источники «ПиГ» отмечают, что, поскольку в информации telegram-канала Mash, речь шла в том числе и о том, что в отеле могут «пригласить девочек, у них есть контакты», возможно, проверка идет именно в этой части («Организация занятия проституцией»). URA.RU направило запрос в пресс-службу полиции, на момент публикации ответ не был получен.

Это уже вторая проверка, которая идет в секс-отеле. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ленинского района Перми намерена обратиться в полицию с заявлением, в котором попросит провести проверку на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ).

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ГУ МВД России по Пермскому краю проводит проверку работы отеля на ул. Сибирская, который оказывает интимные услуги. Проверка идет по факту публикации в СМИ информации об этом заведении, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности. «Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что по информации Главного управления МВД России по данному факту проводится проверка», — коротко отметили в ведомстве. Какие именно аспекты затрагивает проверка, в минтербезе не уточнили. Источники «ПиГ» отмечают, что, поскольку в информации telegram-канала Mash, речь шла в том числе и о том, что в отеле могут «пригласить девочек, у них есть контакты», возможно, проверка идет именно в этой части («Организация занятия проституцией»). URA.RU направило запрос в пресс-службу полиции, на момент публикации ответ не был получен. Это уже вторая проверка, которая идет в секс-отеле. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ленинского района Перми намерена обратиться в полицию с заявлением, в котором попросит провести проверку на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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