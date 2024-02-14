Столтенберг: НАТО не видит военных угроз от России

Страны НАТО не видят военной угрозы от РФ, заявил Столтенберг
НАТО не видит военной угрозы Альянсу со стороны России. Об этом сообщил генсек объединения Йенс Столтенберг.
«Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы», — сказал Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. Он объясняет это тем, что альянс увеличил военные расходы государств НАТО.
В январе в Великобритании принято решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО. Они необходимы для тренировки отражения возможной «атаки со стороны России», объяснил министр обороны страны Грант Шаппс.
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