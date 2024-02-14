Столтенберг: НАТО не видит военных угроз от России

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Страны НАТО не видят военной угрозы от РФ, заявил Столтенберг Фото:

НАТО не видит военной угрозы Альянсу со стороны России. Об этом сообщил генсек объединения Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы», — сказал Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. Он объясняет это тем, что альянс увеличил военные расходы государств НАТО.

В январе в Великобритании принято решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО. Они необходимы для тренировки отражения возможной «атаки со стороны России», объяснил министр обороны страны Грант Шаппс.

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НАТО не видит военной угрозы Альянсу со стороны России. Об этом сообщил генсек объединения Йенс Столтенберг. «Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы», — сказал Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. Он объясняет это тем, что альянс увеличил военные расходы государств НАТО. В январе в Великобритании принято решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО. Они необходимы для тренировки отражения возможной «атаки со стороны России», объяснил министр обороны страны Грант Шаппс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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