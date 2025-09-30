Уиткофф рискует уйти в отставку

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может покинуть свой пост до конца 2025 года. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«По словам чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно с учетом того, что прорыв в войне в Газе, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС», — говорится в публикации газеты. Стив Уиткофф занимается координацией переговоров по мирному урегулированию как на Ближнем Востоке, так и по вопросам Украины от администрации президента Трампа.
Ранее Стив Уиткофф уже привлекал внимание СМИ, когда покинул встречу «коалиции желающих» в Париже по украинскому кризису спустя 20 минут после ее начала, однако позже планировал вернуться к переговорам. Тогда обсуждались гарантии безопасности для Украины и разногласия по вопросам военной поддержки, а также велись консультации между представителями США, Украины и европейских стран.
