29 сентября 2025

Песков рассказал, собирается ли Путин заводить соцсети

Песков: Путин не планирует заводить личные страницы в соцсетях
Президент России Владимир Путин не планирует заводить собственные страницы в социальных сетях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вся необходимая информация о деятельности президента регулярно публикуется на официальных ресурсах Кремля.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — заявил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что у президента России запланировано несколько рабочих поездок по регионам страны, а также отмечал его участие в крупных мероприятиях, таких как открытие Национального космического центра в Москве и визиты в США и Китай. Вся информация о деятельности главы государства традиционно публикуется на официальных ресурсах Кремля.

