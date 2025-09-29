29 сентября 2025

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Николь Кидман разводится с мужем
Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан приняли решение о расставании после 19 лет совместной жизни. Об этом 29 сентября сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники. По информации издания, пара перестала жить вместе еще с начала лета 2025 года. Кидман и Урбан поженились в 2006 году, у них двое детей — дочери в возрасте 14 и 17 лет.

«Николь Кидман и Кит Урбан расстались», — приводит портал сообщение источника, близкого к семье. Причины разрыва не уточняются, однако собеседники издания заявили, что Кидман «не хотела расставания и пыталась спасти брак».

Согласно информации портала, в последние месяцы супруги практически не появлялись вместе на публичных мероприятиях. Они также не комментировали слухи о разладе в отношениях. Источники TMZ отмечают, что сейчас Кидман сосредоточена на съемках нового фильма, а Урбан продолжает работать над музыкальными проектами. Официальные представители пары пока не выступили с заявлениями по поводу их личной жизни.

