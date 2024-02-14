Тюменские педагоги станут богаче

В Тюменской области повысят доплаты для преподавателей с госнаградами
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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , звание народный учитель рф
Обладатели почетных званий станут зарабатывать больше Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

В Тюменской области повысят доплаты работникам государственных образовательных организаций, имеющим звания «Заслуженных» и «Народных». Соответствующий проект постановления разработан департаментом образования региона.

«Внести изменения в постановление об особенностях оплаты и стимулирования труда работников государственных образовательных организаций Тюменской области. Ежемесячную доплату за почетное звание СССР или Российской Федерации „Заслуженный…“ (к примеру, „Заслуженный учитель“ — прим. URA.RU), соответствующее профилю выполняемой работы, установить в размере 4 800 рублей», — говорится в проекте документа.

В настоящее время сумма доплаты составляет 3 900 рублей. Таким образом, после принятия изменений, ее размер вырастет на 23%. Для тех сотрудников, кто имеет статус «Народный…», рост составит 62%: с 5 800 до 9 400 рублей.

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В Тюменской области повысят доплаты работникам государственных образовательных организаций, имеющим звания «Заслуженных» и «Народных». Соответствующий проект постановления разработан департаментом образования региона. «Внести изменения в постановление об особенностях оплаты и стимулирования труда работников государственных образовательных организаций Тюменской области. Ежемесячную доплату за почетное звание СССР или Российской Федерации „Заслуженный…“ (к примеру, „Заслуженный учитель“ — прим. URA.RU), соответствующее профилю выполняемой работы, установить в размере 4 800 рублей», — говорится в проекте документа. В настоящее время сумма доплаты составляет 3 900 рублей. Таким образом, после принятия изменений, ее размер вырастет на 23%. Для тех сотрудников, кто имеет статус «Народный…», рост составит 62%: с 5 800 до 9 400 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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