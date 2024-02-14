Тюменские педагоги станут богаче

В Тюменской области повысят доплаты для преподавателей с госнаградами

Обладатели почетных званий станут зарабатывать больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

В Тюменской области повысят доплаты работникам государственных образовательных организаций, имеющим звания «Заслуженных» и «Народных». Соответствующий проект постановления разработан департаментом образования региона.

«Внести изменения в постановление об особенностях оплаты и стимулирования труда работников государственных образовательных организаций Тюменской области. Ежемесячную доплату за почетное звание СССР или Российской Федерации „Заслуженный…“ (к примеру, „Заслуженный учитель“ — прим. URA.RU), соответствующее профилю выполняемой работы, установить в размере 4 800 рублей», — говорится в проекте документа.

В настоящее время сумма доплаты составляет 3 900 рублей. Таким образом, после принятия изменений, ее размер вырастет на 23%. Для тех сотрудников, кто имеет статус «Народный…», рост составит 62%: с 5 800 до 9 400 рублей.