Тюменские педагоги станут богаче

В Тюменской области повысят доплаты работникам государственных образовательных организаций, имеющим звания «Заслуженных» и «Народных». Соответствующий проект постановления разработан департаментом образования региона.
«Внести изменения в постановление об особенностях оплаты и стимулирования труда работников государственных образовательных организаций Тюменской области. Ежемесячную доплату за почетное звание СССР или Российской Федерации „Заслуженный…“ (к примеру, „Заслуженный учитель“ — прим. URA.RU), соответствующее профилю выполняемой работы, установить в размере 4 800 рублей», — говорится в проекте документа.
В настоящее время сумма доплаты составляет 3 900 рублей. Таким образом, после принятия изменений, ее размер вырастет на 23%. Для тех сотрудников, кто имеет статус «Народный…», рост составит 62%: с 5 800 до 9 400 рублей.
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