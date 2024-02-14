Главарю банды треш-блогеров, избивавших петербуржцев, продлили арест

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Мамедова и его банду оставят под стражей до 15 апреля Фото:

В Санкт-Петербурге продлили арест главы банды, избивавшей горожан и устраивавшей дебош, Турала Мамедова до 15 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Турала Мамедова сроком по 15 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга». Аналогичную меру пресечения вынесли в отношении еще семи лиц из группировки.

В социальных сетях разошлась информация о группировке, которая избивала жителей Санкт-Петербурга, устраивала ДТП и занималась вандализмом. В октябре глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Через некоторое время членов банды задержали силовики, а 3 ноября поймали и Мамедова в Азербайджане. После чего компетентные органы Республики экстрадировали обвиняемого.

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В Санкт-Петербурге продлили арест главы банды, избивавшей горожан и устраивавшей дебош, Турала Мамедова до 15 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. «Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Турала Мамедова сроком по 15 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга». Аналогичную меру пресечения вынесли в отношении еще семи лиц из группировки. В социальных сетях разошлась информация о группировке, которая избивала жителей Санкт-Петербурга, устраивала ДТП и занималась вандализмом. В октябре глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Через некоторое время членов банды задержали силовики, а 3 ноября поймали и Мамедова в Азербайджане. После чего компетентные органы Республики экстрадировали обвиняемого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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